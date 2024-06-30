У січні 2023 року Денис Кривенко зі своєю групою відступав із позицій під Бахмутом. Під його ногами розірвався снаряд протитанкового гранатомета СПГ. Денису відірвало обидві ноги та ліву руку.

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"Праву ногу відірвало нижче коліна, ліва висіла на шкірі, руку повністю роздробило. Але я жартував, плакав, сміявся, двічі прощався з побратимами".

Зараз Денис реабілітується у центрі Superhumans. У ньому ж він обіймає посаду "рівний-рівному" – допомагає ветеранам, які вперше сюди приїжджають. У черзі до центру — близько 700 людей, і до кожного з них потрібен індивідуальний підхід.

Денис – один із перших пацієнтів центру. Всі протези йому встановили у Німеччині. Він подав заяву у благодійний американський фонд Protez Foundation та у центр Superhumans, де, зрештою, й опинився.

Чоловік називає себе найактивнішим користувачем протезів.

"З самого ранку до пізнього вечора, коли йду спати, я в протезі. У мене є короткі на бігових стопах, і з колінним вузлом теж є. Якщо "ногами" надто активно користуватися, то можна "посадити" спину. Тому вважаю, що треба мати комбінацію колісного крісла, коротких протезів та протезів з колінним модулем", – говорить Денис.

Ветерани називають свої протези механічними та міоелектричними. Кажуть, що біонічні – не точне визначення, позаяк це вже має бути імплантований протез у кістку, а ця технологія експериментальна та не пройшла сертифікації в Україні.

"Тут міоелектричні датчики, які реагують на імпульси м’язів. Напружив – замкнув, розслабив – розімкнув. Тому я розповідаю хлопцям, які будуть отримувати міоелектрику, щоб ворушили сухожиллям, адже вони залишаються. Розрухай – фантомні болі зникають, і м’яз буде готовий, можна буде ставити протез", – розповідає Денис Кривенко.

У серпні 2023 року видання WSJ писало про 20 000 – 50 000 українців, які втратили кінцівки. Такі цифри журналістам озвучила німецька компанія Ottobock, яка займається розробленням протезів і зайшла на український ринок з новими технологіями після вторгнення Росії.

А втім, протези – це далеко не все, що розширює межі людських можливостей. Світові компанії розробляють імпланти, які дозволяють паралізованим людям жити своє життя.

Редакція LIGA.net дослідила поняття трансгуманізму та розібралася в деталях протезування разом із компаніями Ottobock, українськими ветеранами, центрами з протезування, спортивною асоціацією Invictus Games та дослідниками політехнічних університетів Лозанни (Швейцарія), Ейндховена (Нідерланди), Бостона (США), Стокгольма (Швеція), Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина), асоціацією Française Transhumaniste Technoprog, лондонськими футуристами та викладачами Піттсбурської духовної семінарії.