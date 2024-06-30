В январе 2023 года Денис Кривенко со своей группой отступал с позиции под Бахмутом. Под его ногами разорвался снаряд противотанкового гранатомета СПГ. Денису оторвало обе ноги и левую руку.

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"Правую ногу оторвало ниже колена, левая висела на коже, руку полностью раздробило. Но я шутил, плакал, смеялся, дважды прощался с товарищами".

В настоящее время Денис реабилитируется в центре Superhumans. В нем же он занимает должность "равный-равному" – помогает ветеранам, впервые сюда приезжающим. В очереди в центр – около 700 человек, и каждому из них необходим индивидуальный подход.

Денис – один из первых пациентов центра. Все протезы ему установили в Германии. Он подал заявку в благотворительный американский фонд Protez Foundation и в центр Superhumans, где, наконец, и оказался.

Мужчина называет себя самым активным пользователем протезов.

"С самого утра до позднего вечера, когда иду спать, я в протезе. У меня есть короткие на беговых стопах, и с коленным узлом тоже есть. Если "ногами" слишком активно пользоваться, то можно "посадить" спину. Поэтому считаю, что нужно иметь комбинацию колесного кресла, коротких протезов и протезов с коленным модулем", – говорит Денис.

Ветераны называют свои протезы механическими и миоэлектрическими. Говорят, что бионические – не точное определение, поскольку это уже должен быть имплантированный протез в кость, а эта технология экспериментальная и не прошла сертификацию в Украине.

"Здесь миоэлектрические датчики, которые реагируют на импульсы мышц. Напряг – замкнул, расслабил – разомкнул. Поэтому я рассказываю ребятам, которые будут получать миоэлектронику, чтобы шевелили сухожилиями, ведь они остаются. Разработай – фантомные боли исчезают и мышца будет готова, можно будет ставить протез", – рассказывает Денис Кривенко.

В августе 2023 года издание WSJ писало о 20 000 – 50 000 потерявших конечности украинцах. Такие цифры озвучила журналистам немецкая компания Ottobock, которая занимается разработкой протезов и зашла на украинский рынок с новыми технологиями после вторжения России.

Впрочем, протезы – это далеко не все, что расширяет границы человеческих возможностей. Мировые компании разрабатывают импланты, позволяющие парализованным людям жить свою жизнь.

Редакция LIGA.net исследовала понятия трансгуманизма и разобралась в деталях протезирования вместе с компаниями Ottobock, украинскими ветеранами, центрами по протезированию, спортивной ассоциацией Invictus Games и исследователями политехнических университетов Лозанны (Швейцария), Эйндховена (Нидерланды) ), Технологического института Карлсруэ (Германия), ассоциацией Française Transhumaniste Technoprog, лондонскими футуристами и преподавателями Питтсбургской духовной семинарии.