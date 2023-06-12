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Історії | Ми будемо жити 200 років. Нова історія LIGA.net про ДНК, генетиків і CRISPR (анонс)

Этот материал также доступен на русском
Ми будемо жити 200 років. Нова історія LIGA.net про ДНК, генетиків і CRISPR (анонс) - Фото
Генетичне редагування CRISPR очима штучного інтелекту (ілюстрація - Midjourney, генерація - Дарина Дмитренко / LIGA.net)
12.06.2023, 15:55

У 2018 році науковець Хе Цзянькуй створив з технологією CRISPR перших генетично модифікованих дітей. Чи зможе ця технологія продовжувати життя

10 мільйонів смертей на рік. Саме стільки життів щорічно забирає рак. Це кожна шоста смерть на Землі. Корінь хвороби – гени.

Цьогоріч шведський генетик Сванте Паабо отримав Нобелівську премію за дослідження геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини.

Це анонс матеріалу. Повний текст буде розісланий передплатникам LIGA.net у четвер, 15 червня. Хочете теж отримати цю історію? Оформіть підписку "Партнер". Крім доступу до спецтекстів, ми також щотижня в неділю надсилатимемо вам переказ 10 кращих текстів з усієї планети від кращих медіа світу. І вимкнемо показ реклами.

У 2020 році "Нобель" дістався двом дослідницям: Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудні за те, що вони розробляли метод редагування геному CRISPR-Cas9.

Ми будемо жити 200 років. Нова історія LIGA.net про ДНК, генетиків і CRISPR (анонс)

Ці технології спрямовані на подолання хвороби на генетичному рівні, продовження людського життя і, зрештою, зупинення процесу старіння.

Геронтолог, доктор Обрі ді Грей, пояснює LIGA.net, що біомедичні технології багато експериментують із цим і в дуже недалекій перспективі зможуть суттєво подовжувати життя людей: "Багато з біомедичних технологій роблять це на лабораторних мишах і мають хороші шанси незабаром зробити це на людях. Приклади: надекспресія теломерази, транспорт стовбурових клітин крові, сенолітики".

Ми будемо жити 200 років. Нова історія LIGA.net про ДНК, генетиків і CRISPR (анонс)

Промовисто про поступ у цій сфері говорить ринок. У 2023 році світовий ринок геноміки оцінювався в $46 млрд, а до 2028 року, за прогнозами, досягне $83 млрд.

Завдання мінімум – збільшити середню тривалість життя до 100 років. Але вчені кажуть: людина може прожити 200 років, якщо ми здолаємо генетичні проблеми.

Нова історія LIGA.net, написана разом з провідними генетиками, науковцями, геронтологами з Массачусетського Інституту Технологій, інституту Гатерслебену, Південнокитайського технологічного університету. 

Це анонс матеріалу. Повний текст буде розісланий передплатникам LIGA.net у четвер, 15 червня. Хочете теж отримати цю історію? Оформіть підписку "Партнер". Крім доступу до спецтекстів, ми також щотижня в неділю надсилатимемо вам переказ 10 кращих текстів з усієї планети від кращих медіа світу. І вимкнемо показ реклами.
Роман Тищенко
Роман Тищенко
Спеціальний кореспондент LIGA.net
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здоров'яДНКcrisprдовголіттявічне життя
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