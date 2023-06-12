Ми будемо жити 200 років. Нова історія LIGA.net про ДНК, генетиків і CRISPR (анонс)

10 мільйонів смертей на рік. Саме стільки життів щорічно забирає рак. Це кожна шоста смерть на Землі. Корінь хвороби – гени.

Цьогоріч шведський генетик Сванте Паабо отримав Нобелівську премію за дослідження геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини.

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У 2020 році "Нобель" дістався двом дослідницям: Еммануель Шарпентьє та Дженніфер Дудні за те, що вони розробляли метод редагування геному CRISPR-Cas9.

Ці технології спрямовані на подолання хвороби на генетичному рівні, продовження людського життя і, зрештою, зупинення процесу старіння.

Геронтолог, доктор Обрі ді Грей, пояснює LIGA.net, що біомедичні технології багато експериментують із цим і в дуже недалекій перспективі зможуть суттєво подовжувати життя людей: "Багато з біомедичних технологій роблять це на лабораторних мишах і мають хороші шанси незабаром зробити це на людях. Приклади: надекспресія теломерази, транспорт стовбурових клітин крові, сенолітики".

Промовисто про поступ у цій сфері говорить ринок. У 2023 році світовий ринок геноміки оцінювався в $46 млрд, а до 2028 року, за прогнозами, досягне $83 млрд.

Завдання мінімум – збільшити середню тривалість життя до 100 років. Але вчені кажуть: людина може прожити 200 років, якщо ми здолаємо генетичні проблеми.

Нова історія LIGA.net, написана разом з провідними генетиками, науковцями, геронтологами з Массачусетського Інституту Технологій, інституту Гатерслебену, Південнокитайського технологічного університету.

LIGA.net у четвер, 15 червня. Хочете теж отримати цю історію? Оформіть підписку Це анонс матеріалу. Повний текст буде розісланий передплатникаму четвер, 15 червня. Хочете теж отримати цю історію? Оформіть підписку "Партнер" . Крім доступу до спецтекстів, ми також щотижня в неділю надсилатимемо вам переказ 10 кращих текстів з усієї планети від кращих медіа світу. І вимкнемо показ реклами.

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