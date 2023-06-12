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Истории | Мы будем жить 200 лет. Новая история LIGA.net о ДНК, генетике и CRISPR (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Мы будем жить 200 лет. Новая история LIGA.net о ДНК, генетике и CRISPR (анонс) - Фото
Генетическое редактирование CRISPR глазами искусственного интеллекта (иллюстрация – Midjourney, генерация – Дарья Дмитренко / LIGA.net)
12.06.2023, 15:55

В 2018 году учёный Хэ Цзянькуй создал с технологией CRISPR первых генно-модифицированных детей. Сможет ли эта технология продлить жизнь

10 миллионов смертей в год. Именно столько жизней ежегодно уносит рак. Это каждая шестая смерть на Земле. Корень болезни – гены.

В этом году шведский генетик Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за исследование геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net в четверг, 15 июня. Хотите получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

В 2020 году "Нобель" достался двум исследовательницам – Эммануэль Шарпентье  и Дженнифер Дудне за то, что они разрабатывали метод редактирования генома CRISPR-Cas9.

Мы будем жить 200 лет. Новая история LIGA.net о ДНК, генетике и CRISPR (анонс)

Эти технологии направлены на преодоление болезни на генетическом уровне, продление человеческой жизни и, наконец, остановку процесса старения.

Геронтолог, доктор Обри ди Грей, объясняет LIGA.net, что биомедицинские технологии много экспериментируют с этим и в очень недалекой перспективе смогут существенно продлевать жизнь людей: "Многие из биомедицинских технологий делают это на лабораторных мышах и имеют хорошие шансы вскоре сделать это на людях. Примеры: сверхэкспрессия теломеразы, транспорт стволовых клеток крови, сенолитики".

Мы будем жить 200 лет. Новая история LIGA.net о ДНК, генетике и CRISPR (анонс)

Красочно о прогрессе в этой сфере говорит рынок. В 2023 году мировой рынок геномики оценивался в $46 млрд, а к 2028 году, по прогнозам, достигнет $83 млрд.

Задача минимум – увеличить среднюю продолжительность жизни до 100 лет. Но ученые говорят: человек может прожить 200 лет, если мы справимся с генетическими проблемами.

Новая история LIGA.net, написанная вместе с ведущими генетиками, учеными, геронтологами из Массачусетского Института Технологий, института Гатерслебена, Южно-Китайского технологического университета.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net в четверг, 15 июня. Хотите получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.
Роман Тищенко
Роман Тищенко
Специальный корреспондент LIGA.net
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