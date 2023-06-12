Мы будем жить 200 лет. Новая история LIGA.net о ДНК, генетике и CRISPR (анонс)

10 миллионов смертей в год. Именно столько жизней ежегодно уносит рак. Это каждая шестая смерть на Земле. Корень болезни – гены.

В этом году шведский генетик Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за исследование геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

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В 2020 году "Нобель" достался двум исследовательницам – Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за то, что они разрабатывали метод редактирования генома CRISPR-Cas9.

Эти технологии направлены на преодоление болезни на генетическом уровне, продление человеческой жизни и, наконец, остановку процесса старения.

Геронтолог, доктор Обри ди Грей, объясняет LIGA.net, что биомедицинские технологии много экспериментируют с этим и в очень недалекой перспективе смогут существенно продлевать жизнь людей: "Многие из биомедицинских технологий делают это на лабораторных мышах и имеют хорошие шансы вскоре сделать это на людях. Примеры: сверхэкспрессия теломеразы, транспорт стволовых клеток крови, сенолитики".

Красочно о прогрессе в этой сфере говорит рынок. В 2023 году мировой рынок геномики оценивался в $46 млрд, а к 2028 году, по прогнозам, достигнет $83 млрд.

Задача минимум – увеличить среднюю продолжительность жизни до 100 лет. Но ученые говорят: человек может прожить 200 лет, если мы справимся с генетическими проблемами.

Новая история LIGA.net, написанная вместе с ведущими генетиками, учеными, геронтологами из Массачусетского Института Технологий, института Гатерслебена, Южно-Китайского технологического университета.

LIGA.net в четверг, 15 июня. Хотите получить эту историю? Оформите подписку Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикамв четверг, 15 июня. Хотите получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа мира. И отключим показ рекламы.

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