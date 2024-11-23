Як два друга з Кривого Рогу створили виробництво димових шашок для ЗСУ, а потім його знищила пожежа

Данилу Гончару 22 роки, цілими днями він збирає дрони для військових, а вечорами вивчає фізику в університеті імені Івана Франка у Львові. З дитинства він захоплювався моделюванням ракет і навіть робив маленькі димові шашки — просто для розваги. Ці вміння знадобилися йому за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення.

Денису Дубову трохи за 40. У рідному Кривому Розі всі знають його як велоактивіста й організатора найбільших міських веломарафонів. А ще просто як "чувака, на якого можна покластися".

Коли почалася повномасштабна війна, Денис почав робити коктейлі Молотова для тероборони, і в якийсь із днів у нього закінчилася селітра. Кинув клич у фейсбук і за кілька годин побачив на своєму порозі хлопця з величезним туристичним рюкзаком. Данило приніс 25 кілограмів селітри із власних запасів. Так розпочалося волонтерство, яке принесло військовим на різних напрямках понад 100 000 "димів" і зберегло десятки життів.

Восени 2024 року виробництво, що майже за три роки вже досягло промислових масштабів, підпалили невідомі. Воно згоріло вщент, і зараз хлопці знову починають з нуля.

Журналістка Liga.net Марія Пунтус зустрілася з Денисом і Данею та дізналася, як це — з дитинства робити димові шашки на балконі, нести в рюкзаку 25 кілограмів селітри й на голому ентузіазмі організувати виробництво, що рятує життя.

Ден

Денис в цивільному житті був велолюбителем. Фото: особистий архів Дениса Дубова

У вересні 2022 року Денис Дубов збирався здійснити свою мрію — провести масштабний велофестиваль. У середині лютого відкрив реєстрацію, і за перші ж дні участь підтвердили 430 учасників. Це був абсолютний рекорд, Денис почувався щасливим і реалізованим. А потім настало 24 лютого, і стало не до велофестів.

Велофестиваль у Кривому Розі. Фото: особистий архів Дениса Дубова

У перші дні повномасштабної війни Денис вивіз родину за кордон і повернувся у місто. Зв'язався з командою велоактивістів, дізнався, хто що планує — ТрО, ЗСУ, волонтери. Вставав о 5 ранку і десь до 10-ї вечора був на ногах — разом зі знайомими по велоспорту вони шукали пісок, цемент і бетонні блоки для блокпостів, організовували волонтерів для їхнього облаштування. За тиждень чи два після початку спробував записатись у ТрО "по блату", через знайомих, бо він був списаний з військового обліку через проблеми з нирками й спиною. Але не взяли: мовляв, будеш обузою. Тому Денис активніше взявся за волонтерство.

Кривий Ріг, промзона. Фото Марії Пунтус

На початку березня 2022 року росіяни були дуже близького до Кривого Рогу. Їхні диверсанти вже заходили на окраїну Інгульця (мікрорайон Кривого Рогу. — Liga.net.). Саме того дня Дубов із волонтерами везли на блокпост в Інгульці фургон з піском.

Ми трохи не доїжджаємо до Інгульця, кажуть, бойова тривога, — згадує Денис. — Ми скидаємо увесь пісок і давай назад. І тут поміж Візиркою (природний заказник у Кривому Розі. — Liga.net.) і Південним гірничозбагачувальним комбінатом у нас закінчилося пальне, датчик полетів. Отак і стояли за десять кілометрів від того місця, де росіяни заходили на Інгулець, ішли бої. В результаті ЗСУ їх відігнали, а нас за дві-три години забрали інші волонтери.

Оскільки військовим тоді не вистачало зброї, був великий попит на коктейлі Молотова. Тому хлопці швидко почали робити "бандеросмузі" — вдосконалену версію цих коктейлів.

Двічі на тиждень до Дена і його друзів приїжджала вантажівка, і волонтери повністю завантажували її коктейлями. Якось вони приїхали з пневматичною гарматою — вона стріляла цими коктейлями на відстань близько 400 метрів. Але була проблема: більшість фітилів у пляшках із коктейлями під час запуску на довгу дистанцію тухли.

"Військові спитали в нас: пацани, можете зробити так, щоб фітилі оці не тухли? — згадує Ден. — Я зрозумів, що для цього потрібна калійна селітра. Кинув клич у фейсбуці, бо жодні магазини не працювали".

"Алхімік"

Данило Гончар виготовляє шашки з дитинства. Фото: особистий архів Данила Гончара

На цьому моменті в гру вступає "Алхімік" — так пізніше його підпише в телефоні Ден. Худий високий хлопець із довгим волоссям, у джинсах і з величезним туристичним рюкзаком з 25 кг селітри всередині.

Справжнє ім'я Алхіміка — Даня Гончар. Він – "піротехнік" з самого дитинства. Сам про себе він каже: "Специфічною я був дитиною. Мені класно давались математика, фізика й хімія, і вдома я часто щось собі експериментував. Якось натрапив на ютубі на відеоінструкцію, як робити димові шашки, і вирішив спробувати. Мені тоді було років 11".

Але у підлітка була проблема: щоб робити димові шашки, потрібна натрієва селітра, і він вирішив зробити її самостійно.

"Я взяв кастрюлю з розчином аміачної селітри, яку легше було дістати, і всипав туди соду, — розказує про себе 11-річного вже 22-річний Даня. — Виходила натрієва селітра. Правда, у такого домашнього виробництва є мінус: у процесі виділяється аміак та завонює всю квартиру. Мене це взагалі не напрягало, а от мама чогось була не надто рада — хоча я робив це на балконі".

Так з другом вони довго робили димові шашки та палили їх заради розваги. Аж поки не дізнались, що можна робити ще й ракети, точніше, моделі ракет – і запускати їх у повітря. Для цього вже була потрібна калієва селітра.

Даніна мама, яка попри все, схвалювала захоплення сина й намагалась його підтримувати, попросила у знайомого пів кілограма селітри, і хлопець став робити двигуни для ракет: взяв кастрюлю, поставив на плиту, засипав туди суміш. Кастрюля загорілася. Ледь не спалив кухню, але не здався.

"Я зробив висновки: поняв, що іскра потрапила всередину, – розповідає Даня. – Тоді я взяв алюмінієву банку від пепсі, засипав все в неї, почав гріти… Ну і, коротше, виявилось, що це не іскра попала, це воно перегрілося, і алюмінієва банка теж… Ну, словом, загорілася. Кухня й досі цей день пам'ятає".

У 2019 році Даня переїхав з Кривого Рогу до Львова – вивчати фізику в університеті Франка. Вторгнення зустрів у Кривому Розі – якраз гостював у мами та 25 лютого мав повертатися до Львова.

Даня згадує: 24-го зранку їх з сестрою розбудила мама, сказала: "Почалось. Треба щось робити". Вони встали, одяглися, взяли речі й поїхали до неї на студію (вона журналістка), де почали п'ятигодинний стрім. Потім вирішили їхати до Львова. Там Даня за тиждень зробив у підвалі гуртожитку кілька партій коктейлів Молотова, які передали до Києва.

Росіяни не дійшли до Кривого Рогу, тож у березні родина Гончарів вирішила повертатись. Перед Данею постало питання: чим він може бути корисним? Чотири рази приходив у військкомат. "Казав: пацани, я хочу стрілять русню. Мене питають: в армії служив? Нє, не служив. Ну йди поки, ще не час".

"І потім мама скинула мені пост Дубова про пошук калієвої селітри для коктейлів Молотова, — каже Даня. — А в нас на лоджії — 25 кг цієї селітри, що лишалась для моїх ракет. Приїжджаю, дзвоню Дену, кажу, що я на місці, а вони питають, типу, на якій ти машині? Кажу, та я пішки. З рюкзаком".

Звісно, Даня не міг просто лишити селітру й піти. Саме тоді хлопці Дубова виготовляли фітілі для коктейлів Молотова, і треба було зробити так, щоб під час пострілу з пневматичної пушки фітілі не гасли. Даня, про якого Ден каже "чувак дуже продвинутий", швидко розібрався й показав, як це робиться за допомогою калієвої селітри.

"Давай робити димові шашки"

Наприкінці березня 2022 року попит на коктейлі впав — військовим нарешті привезли справжню зброю. Тоді хлопці завантажили останню партію "бандеросмузі" та стали думати, що робити далі. І тут Денис згадав: одного разу на блокпості знайомий військовий спитав його, чи не можуть вони дістати з десяток димових шашок ДМ-11 (типова радянська димова шашка. — Liga.net.). Хлопці тоді замовили їх, але хтось перекупив прямо з-під носа.

"Кажу: Даня! Ну ти ж шариш в тій хімії? — згадує Денис. — А мене ж військові про "дими" питали, я не зміг дістати. Кажу, давай робити димові шашки".

Військовий із партією шашок. Фото: особистий архів Дениса Дубова

Димові шашки — це маскування. Їхня головна задача — ввести в оману супротивника. Шашки димлять близько трьох хвилин, і за цей час можна встигнути вийти з лінії вогню, евакуювати поранених або атакувати ворога.

Даня прийняв виклик Дениса. Кілька днів просидів в інтернеті, удосконалюючи рецепт, і саме після цього отримав прізвисько "Алхімік". Разом хлопці придумали, як зробити корпус для "димів" із банки з-під кока-коли. Потім замінили банку на картонний тубус — бо бляшанка прогоріла, забили дно гіпсом. І зробили першу партію димових шашок. Військові просили про десять штук. У ящику, який передали Ден з Данею, було 30.

Партія димових шашок з Кривого Рогу. Фото: особистий архів Дениса Дубова

"Пацани випробували перші наші 30 штук. І потім кажуть: нам штук 500 тепер треба. Кажу: о, Даня, здається, ми знайшли, чим будемо займатися", — згадує Денис.

Тож березень 2022 року. Холодно, Кривий Ріг напівпустий. На вокзалах — черги на евакуацію. У волонтерських штабах і на блокпостах — сотні людей, які щось роблять, рухаються.

"Товариш пустив нас у своє приватне приміщення, де він збирав речі для переселенців і займався всіляким волонтерством, і ми почали робити там перші партії димових шашок, — згадує Данило. — Нас було троє людей, іноді бувало четверо тих, що постійно приходили".

Волонтери на виробництві шашок. Фото: особистий архів Дениса Дубова

У приміщенні було холодно, працювати доводилось у куртках. Біля столу в центрі кімнати стояв мішок з селітрою, у відерцях волонтери зважували її й цукрову пудру — ще один інгредієнт для виробництва димових шашок. Ден приніс з дому індукційну пічку й кастрюльки. Зрештою вони вийшли на виробництво 50 шашок на день.

"А якогось дня, я пам'ятаю, був рекорд — 76 штук, і я такий: вау! — каже Даня. — Ми почали купувати більше селітри й виготовляти більше "димів". І якось зранку мені телефонує Ден і каже: хлопці дзвонили й просили передати, що завдяки нашим "димам" винесли поранених. Закидали територію шашками, зробили димову завісу й винесли їх під вогнем. Без втрат. Я зрозумів, як це було важливо".

Дими з Кривого Рогу. Фото: особистий архів Дениса Дубова

Хлопці самі брали участь у випробуваннях димових шашок. Найяскравіший спогад Дена — з літа 2022 року. Липень та серпень у Кривому Розі спекотні та посушливі. Дощі бувають рідко, та коли трапляються, вода стоїть стіною. Цей день був саме таким. Вони були в полі — Денис і двоє військових— тестували найбільшу шашку, яку виготовили.

"Кілька квадратних кілометрів були в диму, — каже Ден. — І от ти пхнеш цей тубус на тачці, бо шашка настільки здорова, що троє мужиків її не потягнуть. Злива стоїть, ми по коліно в воді, дим ще не розвіявся, ніц не видно, а вона парує, як паровоз! Поки дійшли до автівок, були мокрі як хлющі. Весело було".

Промислові масштаби

Волонтери працювали з десятої ранку до п’ятої вечора. До них приходили небайдужі жінки й приносили домашню їжу: котлетки, супчики, салати. Казали: "Ми ж бачимо, що ви тут допомагаєте, то й приготували".

З часом волонтери зрозуміли, що виробництво треба масштабувати й оптимізувати. Для цього власноруч зробили станки, закупили спеціальні міксери, і це допомогло збільшити об'єми виробництва й прискорити його. У кращі дні допомагати приходило до 25 людей.

"У мене є знайомі диверсанти, які у 2023 році заходили в Крим, — розповідає Ден. — Вони піймали там одного російського військового, обшукали його, а у нього в рюкзаку — наша димова шашка. Ну і мій знайомий спитав, що це і де взяли. А той йому відповідає, мовляв, ви что, нє знаєтє? Ето же ваши дєлают. – Дєлают, ага. І далі будемо робити".

Процес виробництва. Фото: особистий архів Дениса Дубова

З часом виробництво шашок перетворилось на мініпідприємство. В одному "цеху" заливали гіпс, в іншому забивали всередину суміш, працювали пічки. Матеріали й техніку закуповували на зібрані небайдужими криворіжцями гроші.

"В якийсь момент ми дійшли до таких масштабів, що замішувати вручну було вже неможливо, — каже Даня. — Коли за день 100 кілограмів пального використовується — селітри і пудри. Це все у відерцях перетрушувати стало складно, і ми купили бетонозмішувач".

Так виглядав волонтерський штаб до підпалу. Фото: особистий архів Дениса Дубова

За понад два з половиною роки війни волонтери безплатно передали на фронт понад 100 000 димових шашок різних модифікацій та об'ємів. Їх використовували медики, піхота, штурмовики. Українські розвідники розповідали, що потрапили у засідку й вийшли завдяки "димам" виробництва Дані й Дена.

Ден згадує: "Був такий випадок: я йду додому, заходжу у під'їзд. Заскакує чувак із автоматом, закривається ліфт! І він каже: "Ти Денис Дубов?!" Ну я, кажу, а шо такоє? А він мені: "Ми з хлопцями витягували наших поранених завдяки твоїм димам. Якби не твої дими, ми б втратили людей 30, а так усіх витягли! Я просто побачив, що ти заходиш у під'їзд, тут поруч живу, дай я тебе обійму, подякую!"

Пожежа

Наприкінці серпня цього року виробництво димових шашок Дена та Дані підпалили, і воно згоріло вщент. Хлопці припускають, що підпал міг бути умисним. Причина пожежі досі не виявлена.

Виробництво знищила пожежа. Фото: особистий архів Дениса Дубова

"Воно загорілось у місці, де немає проводки, почало горіти з вулиці, — розповідає Денис. — Хтось підпалив піддони, які там були. Вогонь перекинувся на все інше: згоріли два генератори, бетонозмішувач, спеціальні міксери, пічки, інгредієнтів на 300 тисяч гривень".

Зараз волонтерам немає де та з чого виготовляти шашки. Денис нещодавно віддав військовим останній ящик зі старих запасів.

Щоб відновити виробництво "димів", потрібно близько 700 тисяч гривень. Кожен з хлопців відкрив власний збір, і на банці Дена назбиралось вже понад 400 тисяч.

Даня дізнався про пожежу у Львові — він повернувся туди на навчання ще у липні 2022 року. Одразу оголосив збір на 170 тисяч у чаті гуртожитку, думав, що це нереальні гроші й не уявляв, як закриватиме банку. Натомість 100 тисяч зібрали вже за перші чотири доби.

Даня розповідає, що для відновлення виробництва вже купили тонну парафіну, і зовсім скоро куплять тонну гіпсу. Деякі магазини навіть роблять спеціальні знижки для хлопців. "Потрохи відновимось, — каже Даня. — Сидіти склавши руки точно не будемо".

Денис із димовою шашкою. Фото Марії Пунтус

Паралельно кожен з хлопців займається іншими справами: Даня пише диплом у Львові та збирає дрони, а Дена запросили долучитися до створення центру реабілітації військових у Кривому Розі.

Але "дими" для кожного з них — спосіб віддячити Збройним Силам за захист. "Це мінімум, мені хотілося б більше, — каже Денис. — Ми намагалися робити багі, збирати дрони. Не вистачає на це людей і ресурсу. Що можемо, те й робимо".