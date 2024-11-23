Содержание:
  1. Дэн
  2. "Алхимик"
  3. "Давай делать дымовые шашки"
  4. Промышленные масштабы
  5. Пожар

Даниилу Гончару 22 года, целыми днями он собирает дроны для военных, а по вечерам изучает физику в университете имени Ивана Франко во Львове. С детства он увлекался моделированием ракет и даже делал маленькие дымовые шашки просто для развлечения. Эти умения пригодились ему через пару недель после начала полномасштабного вторжения.

Денису Дубову чуть больше 40. В родном Кривом Роге все знают его как велоактивиста и организатора крупнейших городских веломарафонов. А еще просто как "чувака, на которого можно положиться".

Когда началась полномасштабная война, Денис начал делать коктейли Молотова для теробороны, и в какой-то день у него закончилась селитра. Бросил клич в фейсбук и через пару часов увидел на своем пороге парня с огромным туристическим рюкзаком. Даниил принес 25 килограммов селитры из собственных запасов. Так началось волонтерство, которое принесло военным на разных направлениях более 100 тысяч "дымов" и сохранило десятки жизней.

Осенью 2024 года производство, за почти три года уже достигшее промышленных масштабов, подожгли неизвестные. Оно сгорело дотла, и сейчас ребята снова начинают с нуля.

Журналистка Liga.net Мария Пунтус встретилась с Денисом и Даней и узнала, как это с детства делать дымовые шашки на балконе, нести в рюкзаке 25 килограммов селитры и на голом энтузиазме организовать производство, спасающее жизнь.

Дэн

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Денис в гражданской жизни был велолюбителем. Фото: личный архив Дениса Дубова

В сентябре 2022 года Денис Дубов собирался осуществить свою мечту провести масштабный велофестиваль. В середине февраля открыл регистрацию, и за первые дни участие подтвердили 430 участников. Это был абсолютный рекорд, Денис чувствовал себя счастливым и реализованным. А потом наступило 24 февраля, и стало не до велофестов.

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Велофестиваль в Кривом Роге. Фото: личный архив Дениса Дубова

В первые дни полномасштабной войны Денис вывез семью за границу и вернулся в город. Связался с командой велоактивистов, узнал, кто что планирует — ТрО, ВСУ, волонтеры. Вставал в 5 утра и до 10 вечера был на ногах — вместе со знакомыми по велоспорту они искали песок, цемент и бетонные блоки для блокпостов, организовывали волонтеров для их оснащения. Через неделю или две после начала попытался записаться в ТрО по "блату", через знакомых, потому что он был списан с военного учета из-за проблем с почками и спиной. Но не взяли: мол, будешь обузой. Поэтому Денис активнее принялся за волонтерство.

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Кривой Рог, промзона. Фото Марии Пунтус

В начале марта 2022 года россияне были очень близки к Кривому Рогу. Их диверсанты уже заходили на окраину Ингульца (микрорайон Кривого Рога. — Liga.net.). Именно в этот день Дубов с волонтерами везли на блокпост в Ингульце фургон с песком.

Мы немного не доезжаем до Ингульца, говорят, боевая тревога, вспоминает Денис. Мы сбрасываем весь песок и давай обратно. И тут между Визиркой (природный заказник в Кривом Роге. — Liga.net.) и Южным горнообогатительным комбинатом у нас закончилось горючее, датчик полетел. Так и стояли в десяти километрах от того места, где россияне заходили на Ингулец, шли бои. В результате ВСУ их отогнали, а нас через два-три часа забрали другие волонтеры.

Поскольку военным тогда не хватало оружия, был большой спрос на коктейли Молотова. Поэтому ребята быстро начали делать "бандеросмузи" – усовершенствованную версию этих коктейлей.

Два раза в неделю к Дэну и его друзьям приезжал грузовик, и волонтеры полностью загружали его коктейлями. Однажды они приехали с пневматической пушкой – она стреляла этими коктейлями на расстояние около 400 метров. Но была проблема: большинство фитилей в бутылках с коктейлями при запуске на длинную дистанцию гасли.

"Военные спросили у нас: пацаны, можете сделать так, чтобы фитиля эти не тухли? – вспоминает Дэн. – Я понял, что для этого нужна калийная селитра. Бросил клич в фейсбуке, потому что никакие магазины не работали".

"Алхимик"

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Даниил Гончар производит шашки с детства. Фото: личный архив Даниила Гончара

На этом моменте в игру вступает "Алхимик" – так позже его подпишет в телефоне Дэн.

Настоящее имя Алхимика – Даня Гончар. Он – "пиротехник" с самого детства. Сам о себе он говорит: "Специфическим я был ребенком. Мне классно давались математика, физика и химия, и дома я часто что-то экспериментировал. Как-то попалась мне на ютубе видеоинструкция, как делать дымовые шашки, и я решил попробовать. Мне тогда было лет 11".

Но у подростка была проблема: чтобы делать дымовые шашки, нужна натриевая селитра, и он решил сделать ее самостоятельно.

"Я взял кастрюлю с раствором аммиачной селитры, которую легче было достать, и всыпал туда соду, — рассказывает о себе 11-летняя уже 22-летний Даня. — Получалась натриевая селитра. Правда, у такого домашнего производства есть минус: в процессе выделяется аммиак и воняет на всю квартиру. Меня это вообще не напрягало, а вот мама чего-то была не очень рада — хотя я делал это на балконе".

Так с другом они долго делали дымовые шашки и жгли их ради развлечения. Пока не узнали, что можно делать еще и ракеты, вернее модели ракет – и запускать их в воздух.

Данина мама, несмотря на все, одобряла увлечения сына и пыталась его поддерживать, попросила у знакомого полкилограмма селитры, и парень стал делать двигатели для ракет: взял кастрюлю, поставил на плиту, засыпал туда смесь. Едва не сжег кухню, но не сдался.

"Я сделал выводы: понял, что искра попала внутрь, – рассказывает Даня. – Тогда я взял алюминиевую банку от пепси, засыпал все в нее, начал греть… Ну и, короче, оказалось, что это не искра попала, это оно перегрелось, и алюминиевая банка тоже… Ну, словом, загорелась.

В 2019 году Даня переехал из Кривого Рога во Львов – изучать физику в университете Франко. Вторжение встретил в Кривом Роге – как раз гостил у мамы и 25 февраля должен был возвращаться во Львов.

Даня вспоминает: 24-го утром их с сестрой разбудила мама, сказала: "Началось. Надо что-то делать". Они встали, оделись, взяли вещи и поехали к ней в студию (она журналистка), гда начали пятичасовой стрим. Потом решили ехать во Львов. Там Даня через неделю сделал в подвале общежития несколько партий коктейлей Молотова, которые передали в Киев.

Россияне не дошли до Кривого Рога, поэтому в марте семья Гончаров решила возвращаться. Перед Даней возникла проблема: чем он может быть полезным? Четыре раза приходил в военкомат. "Говорил: пацаны, я хочу стрелять русню. Меня спрашивают: в армии служил? Не, не служил. Ну иди пока, еще не время".

"И потом мама сбросила мне пост Дубова о поиске калиевой селитры для коктейлей Молотова, – говорит Даня. – А у нас на лоджии – 25 кг этой селитры, которая оставалась для моих ракет. Приезжаю, звоню Дэну, говорю, что я на месте, а они спрашивают, типа, на какой ты машине? Говорю, да я пешком. С рюкзаком".

Конечно, Даня не мог просто оставить селитру и уйти. Именно тогда ребята Дубова изготавливали фитили для коктейлей Молотова, и надо было сделать так, чтобы при выстреле из пневматической пушки они не гасли. Даня, о котором Дэн говорит "чувак очень продвинутый", быстро разобрался и показал, как это делается с помощью калиевой селитры.

"Давай делать дымовые шашки"

В конце марта 2022 года спрос на коктейли упал — военным наконец привезли настоящее оружие. Тогда ребята загрузили последнюю партию "бандеросмузи" и стали думать, что делать дальше. И тут Денис вспомнил: однажды на блокпосту знакомый военный спросил его, не могут ли они достать с десяток дымовых шашек ДМ-11 (типичная советская дымовая шашка. – Liga.net.). Ребята тогда заказали их, но кто-то перекупил прямо из-под носа.

"Говорю: Даня! Ну ты же шаришь в той химии? – вспоминает Денис. – А меня же военные о "дымах" спрашивали, я не смог достать. Говорю, давай делать дымовые шашки".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Военный с партией шашек Фото: личный архив Дениса Дубова

Дымовые шашки – это маскировка. Их главная задача – ввести в заблуждение противника.

Даня принял вызов Дениса. Несколько дней просидел в интернете, совершенствуя рецепт, и именно после этого получил прозвище "Алхимик" Вместе ребята придумали, как сделать корпус для "дымов" из-под кока-колы. Затем заменили банку на картонный тубус – потому что жестянка прогорела, забили дно гипсом. И сделали первую партию дымовых шашек. Военные просили десять штук. В ящике, который передали Дэн с Даней, было 30.

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Партия дымовых шашек из Кривого Рога. Фото: личный архив Дениса Дубова

"Пацаны испытали первые наши 30 штук. И потом говорят: нам штук 500 теперь надо. Говорю: о, Даня, кажется, мы нашли, чем будем заниматься", – вспоминает Денис.

Итак, март 2022 года. Холодно, Кривой Рог полупустой. На вокзалах – очереди на эвакуацию. В волонтерских штабах и на блокпостах — сотни людей, которые что-то делают, двигаются.

"Товарищ пустил нас в свое частное помещение, где он собирал вещи для переселенцев и занимался всяческим волонтерством, и мы начали делать там первые партии дымовых шашек, — вспоминает Даниил. — Нас было три человека, иногда бывало четверо постоянно приходивших".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Волонтеры на производстве шашек. Фото: личный архив Дениса Дубова

В помещении было холодно, работать приходилось в куртках. У стола в центре комнаты стоял мешок с селитрой, в ведерках волонтеры взвешивали ее и сахарную пудру — еще один ингредиент для производства дымовых шашек. Дэн принес из дома индукционную печку и кастрюльки. В конце концов они вышли на производство 50 шашек в день.

"А в какой-то день, я помню, был рекорд – 76 штук, и я такой: вау! – говорит Даня. – Мы начали покупать больше селитры и производить больше "дымов". И как-то утром мне звонит по телефону Дэн и говорит: ребята звонили и просили передать, что благодаря нашим "дымам" вынесли раненых. Забросали территорию шашками, сделали дымовую завесу и вынесли их под огнем. Без потерь. Я понял, как это было важно".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Дым из Кривого Рога. Фото: личный архив Дениса Дубова

Ребята сами участвовали в испытаниях дымовых шашек. Самое яркое воспоминание Дэна – с лета 2022 года. Июль и август в Кривом Роге жаркие и засушливые. Дожди бывают редко, но когда бывают, вода стоит стеной. Этот день был таким. Они были в поле – Денис и двое военных – тестировали самую большую шашку, которую изготовили.

"Несколько квадратных километров были в дыму, – говорит Дэн. – И вот ты толкаешь этот тубус на тачке, потому что шашка настолько большая, что трое мужиков ее не потянут. Ливень стоит, мы по колено в воде, дым еще не развеялся, ничего не видно, а она дымится, как паровоз! Весело было".

Промышленные масштабы

Волонтеры работали с десяти утра до пяти вечера. К ним приходили небезразличные женщины и приносили домашнюю пищу: котлетки, супчики, салаты. Говорили: "Мы же видим, что вы здесь помогаете, вот и приготовили".

Со временем волонтеры поняли, что производство нужно масштабировать и оптимизировать. Для этого собственноручно сделали станки, закупили специальные миксеры, и это помогло увеличить объемы производства и ускорить его. В лучшие дни помогать приходило до 25 человек.

"У меня есть знакомые диверсанты, которые в 2023 году заходили в Крым, – рассказывает Дэн. – Они поймали там одного российского военного, обыскали его, а у него в рюкзаке – наша дымовая шашка. Ну и мой знакомый спросил, что это и где взяли. А тот ему отвечает, мол, вы что, не знаете? Это же ваши делают. – Делают, ага. И дальше будем делать".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Процесс производства. Фото: личный архив Дениса Дубова

Со временем производство шашек превратилось в мини-предприятие. В одном "цехе" заливали гипс, в другом забивали внутрь смесь, работали печки. Материалы и технику закупали на собранные неравнодушными кроворожанами деньги.

"В какой-то момент мы дошли до таких масштабов, что замешивать вручную было уже невозможно, – говорит Даня. – Когда за день 100 килограммов горючего используется – селитры и пудры. Это все в ведерках перетряхивать стало сложно, и мы купили бетономешалку".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Так выглядел волонтерский штаб до поджога. Фото: личный архив Дениса Дубова

За более чем два с половиной года войны волонтеры бесплатно передали на фронт более 100 000 дымовых шашек разных модификаций и объемов. Их использовали медики, пехота, штурмовики. Украинские разведчики рассказывали, что попали в засаду и вышли благодаря "дымам" производства Дани и Дэна.

Дэн вспоминает: "Был такой случай: я иду домой, захожу в подъезд. Заскакивает чувак с автоматом, закрывается лифт! И он говорит: "Ты Денис Дубов?!" Ну я, говорю, а что такое? А он мне: Мы с ребятами вытаскивали наших раненых благодаря твоим дымам. Если бы не твои дымы, мы бы потеряли человек 30, а так всех вытащили! Я просто увидел, что ты заходишь в подъезд, здесь рядом живу, дай я тебя обниму, поблагодарю!"

Пожар

В конце августа этого года производство дымовых шашек Дэна и Дани подожгли, и оно сгорело дотла. Ребята предполагают, что поджог мог быть умышленным. Причина пожара до сих пор не обнаружена.

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Производство уничтожил пожар. Фото: личный архив Дениса Дубова

"Оно загорелось в месте, где нет проводки, начало гореть с улицы, — рассказывает Денис. — Кто-то поджег находившиеся там поддоны. Огонь перекинулся и на все остальное: сгорели два генератора, бетономешалка, специальные миксеры, печки, ингредиентов на 300 тысяч гривен".

Сейчас волонтерам негде и не из чего изготавливать шашки. Денис недавно отдал военным последний ящик из старых запасов.

Чтобы возобновить производство дымов, нужно около 700 тысяч гривен. Каждый из ребят открыл собственный сбор, и на банке Дэна собралось уже более 400 тысяч.

Даня узнал о пожаре во Львове – он вернулся туда на учебу еще в июле 2022 года. Сразу объявил сбор на 170 тысяч в чате общежития, думал, что это неподъемные деньги и не представлял, как будет закрывать банку. Тем временем 100 тысяч собрали уже за первые четыре дня.

Даня рассказывает, что для возобновления производства уже купили тонну парафина, и совсем скоро купят тонну гипса. Некоторые магазины даже делают специальные скидки для ребят. "Понемногу восстановимся, – говорит Даня. – Сидеть сложа руки точно не будем".

Как два друга из Кривого Рога создали производство дымовых шашек для ВСУ
Денис с дымовой шашкой. Фото Марии Пунтус

Параллельно каждый из ребят занимается другими делами: Даня пишет диплом во Львове и собирает дроны, а Дэна пригласили присоединиться к созданию центра реабилитации военных в Кривом Роге.

Но "дымы" для каждого из них – способ отблагодарить Вооруженные Силы за защиту. "Это минимум, мне бы хотелось больше, — говорит Денис. — Мы пытались делать багги, собирать дроны. Не хватает на это людей и ресурса. Что можем, то и делаем".

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