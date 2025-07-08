Які внутрішні фактори є найбільшими перепонами України на шляху до перемоги? Чи знайде Україна "карти" для США та інших партнерів? Як деколонізація Росії може витягнути Захід із пастки москвоцентризму, і який зиск із того отримають українці?

Про це і не тільки у відео-інтерв'ю LIGA.net розповів Валерій Пекар, фахівець із прогнозування майбутнього, викладач Києво-Могилянської і Львівської бізнес-шкіл, голова ГО "Деколонізація РФ".