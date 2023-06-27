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Бунт Пригожина: що зміниться після виступу Путіна

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Бунт Пригожина: що зміниться після виступу Путіна

виконавчий директор Українського Інституту Майбутнього
27.06.2023, 10:20

Фінальна заява російського президента виявилася нерішучою

Путін побоявся змінювати систему і робити кадрові чистки. Система буде переходити в режим репресій проти стрілочників. Велику рибу ніхто не буде чіпати.

Єдиним ворогом оголошено Пригожина і у всій країні почнуть ловити стрілочників-пригожинців. Водночас Пригожин залишив за собою право говорити. Його вчорашній виступ – це початок виборчої кампанії. Зрештою, йому не залишили вибору: або смерть, або політика. І маховик репресій може якраз допомогти йому.

Чи допустять його до виборів? Система зробить все від себе залежне, щоб формально не допустити, проте він запустив хвилю "пошуку справедливості", яка, в теорії, може призвести до протестів.

Головне питання – збереження чи незбереження Пригожиним бізнесів в Африці. Якщо він їх збереже, має всі шанси на політичне майбутнє.

На фронті ці процеси поки проявляться мінімально. На жаль. Але в разі ухвалення подальших неправильних рішень, а вони будуть, невдоволення середньої ланки російської армії буде тільки зростати.

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Євген Пригожин
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