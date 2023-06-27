UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бунт Пригожина: что изменится после выступления Путина

Цей матеріал також доступний українською
Бунт Пригожина: что изменится после выступления Путина

исполнительный директор Украинского Института Будущего
27.06.2023, 10:20

Финальное заявление российского президента оказалось нерешительным

Путин побоялся менять систему и производить кадровые чистки. Система будет переходить в режим репрессий против стрелочников. Крупную рыбу никто не будет трогать.

Единственным врагом объявлен Пригожин и по всей стране начнут ловить стрелочников-пригожинцев. При этом Пригожин оставил за собой право говорить. Его вчерашнее выступление – это начало избирательной кампании. В конце концов ему не оставили выбора: или смерть, или политика. И маховик репрессий может как раз помочь ему.

Допустят ли его до выборов? Система сделает все от себя зависящее, чтобы формально не допустить, однако он запустил волну "поиска справедливости", которая, в теории, может привести к протестам.

Главный вопрос – сохранение или несохранение Пригожиным бизнесов в Африке. Если он их сохранит, есть все шансы на политическое будущее.

На фронте эти процессы пока проявятся минимально. К сожалению. Но в случае принятия дальнейших неправильных решений, а они будут, недовольство среднего звена российской армии будет только расти.

Читайте также
Мобилизироваться как никогда – сейчас задача номер один

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
евгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 