Бунт Пригожина: что изменится после выступления Путина

Путин побоялся менять систему и производить кадровые чистки. Система будет переходить в режим репрессий против стрелочников. Крупную рыбу никто не будет трогать.

Единственным врагом объявлен Пригожин и по всей стране начнут ловить стрелочников-пригожинцев. При этом Пригожин оставил за собой право говорить. Его вчерашнее выступление – это начало избирательной кампании. В конце концов ему не оставили выбора: или смерть, или политика. И маховик репрессий может как раз помочь ему.



Допустят ли его до выборов? Система сделает все от себя зависящее, чтобы формально не допустить, однако он запустил волну "поиска справедливости", которая, в теории, может привести к протестам.

Главный вопрос – сохранение или несохранение Пригожиным бизнесов в Африке. Если он их сохранит, есть все шансы на политическое будущее.

На фронте эти процессы пока проявятся минимально. К сожалению. Но в случае принятия дальнейших неправильных решений, а они будут, недовольство среднего звена российской армии будет только расти.

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