Чи справді почалася нова хвиля русифікації?

Останнім часом можна почути, що почалася, мовляв, нова хвиля русифікації. Мовляв, "російська мова знову починає брати гору". На мою думку, це не так.

Частка людей, які спілкуються українською, не знижується. Імовірно, вона продовжує поволі зростати, але для підтвердження цього потрібен деякий час і низка соціологічних досліджень.

Що відбувається насправді:

1. Активізувалася пропаганда "какойразніци" і нападки на українську мову, зокрема в соцмережах і медіа. Росія через свою агентуру і корисних ідіотів намагається не допустити дерусифікації України або максимально її уповільнити.

2. Ми швидко звикли до нових реалій (наприклад, до переважання, хоча й незначного, української мови у Києві, чого не було останніх 150 років) і автоматично стали вимогливішими, це нормально. Наприклад, люди частіше обурюються в соцмережах із приводу того, як багато батьків спілкується російською зі своїми дітками, які лише вчаться говорити. Люди побачили цю трагедію русифікації маленьких дітей, яка раніше мала більші масштаби, але її мало хто помічав.

3. На тлі різкого зростання частки людей, які спілкуються українською, в більшості вікових груп осібно стоїть вікова група дітей шкільного віку, де це зростання значно менше. Наприклад, якщо загалом у Києві завжди або переважно спілкуються українською мовою 50-60% людей, то серед школярів у кращому разі 25-30%. І це домінування російської мови серед дітей і підлітків – справді величезна проблема. Яку дуже непросто вирішити, особливо коли ніхто серйозно цим не займається.

Оригінал

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.