Действительно ли началась новая волна русификации?

В последнее время можно услышать, что началась новая волна русификации. Мол, "русский язык снова начинает брать верх". По-моему, это не так.

Доля людей, которые общаются на украинском, не снижается. Вероятно, она продолжает постепенно расти, но для подтверждения этого требуется некоторое время и ряд социологических исследований.

Что происходит на самом деле:

1. Активизировалась пропаганда "какойразницы" и нападки на украинский язык, в т.ч. в соцсетях и медиа. Россия через свою агентуру и полезных идиотов пытается не допустить дерусификации Украины или максимально ее замедлить.

2. Мы быстро привыкли к новым реалиям (например, к преобладанию, хотя и незначительному, украинского языка в Киеве, чего не было последних 150 лет) и автоматически стали более требовательными, это нормально. Например, люди чаще возмущаются в соцсетях по поводу того, что многие родители общаются на русском со своими детьми, которые только учатся говорить. Люди увидели эту трагедию русификации маленьких детей, которая раньше имела большие масштабы, но ее мало кто замечал.

3. На фоне резкого роста доли людей, которые общаются на украинском, в большинстве возрастных групп особняком стоит возрастная группа детей школьного возраста, где этот рост значительно меньше. К примеру, если в целом в Киеве всегда или преимущественно общаются на украинском языке 50-60% людей, то среди школьников в лучшем случае 25-30%. И это доминирование русского языка среди детей и подростков – поистине огромная проблема. Которую очень непросто решить, особенно когда никто серьезно этим не занимается.

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