Неочікувані союзники. Як суданські фунти у бюджеті РФ виграють за нас війну

Виручка за ресурси падає, баланс послуг давно у мінусах, відтік капіталу триває. У квітні ЦБ РФ вже знизив прогноз річного профіциту платіжного балансу з 66 до 47 млрд дол. (минулого року було 227 млрд дол.). І цей прогноз навіть російські аналітики вже вважають надто оптимістичним. У травні вже був де-факто дефіцит.

А ще ЦБ не дуже охоче говорить про ще одну проблему – якість валютної виручки, яка приходить за ресурси. Там тепер дедалі більше юанів, дирхамів, індійських рупій і навіть нікарагуанських кордоб та суданських фунтів.

І якщо з юанями та дирхамами ще можна якось вивернутися (хоча незрівнянно менша ліквідність цих валют означає більші втрати у разі їх використання), то купувати в Індії, а тим паче Судану та Нікарагуа у РФ просто немає що в таких обсягах. Одних індійських рупій зараз щомісяця осідає на рахунках РФ у індійських банках на 1-1,2 млрд дол. Дуже зручно для Індії, але не для РФ.

Тобто навіть якщо спиратися на надмірно оптимістичний прогноз ЦБ РФ, добра чверть, а може й третина тих 47 млрд за рік – неліквідна. Лишаються якісь копійки. РФ просто бракує валюти для імпорту і покриття відтоку капіталу. І позичити її нема у кого.

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Рівень проблеми, я б навіть сказав – відчаю, уже добре зчитується з таких шедеврів новинарного жанру: "Сенаторы рекомендуют Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты, в частности в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в итоговом постановлении Совфеда по итогам выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной".

Сенатори. Рекомендують. Ельвірі. Розраховуватися. Рупіями, ріалами та іншими фантиками. Уявляю, як у неї око смикається від таких рекомендацій, вона ці фантики в гробу бачила, а вони натомість в РФ на балансі.

Так, росіяни терплячі, проковтнуть. Однак дедалі більше стверджуюся на думці, що якщо після завершення цієї фази війни якимось дивом не станеться фундаментального перезавантаження стосунків РФ із Заходом, то РФ припинить бути для нас загрозою на багато десятиліть.

У них просто не вистачатиме ресурсів на ще один зерг раш. Ну може щось там низькотехнологічного прилітатиме до нас періодично і буде збиватися ППО з ефективністю 99%. Знаємо країни, які процвітають в таких умовах, і ми зможемо.

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