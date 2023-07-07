Неожиданные союзники. Как никарагуанские кордобы в бюджете РФ выигрывают за нас войну

Выручка за ресурсы падает, баланс услуг давно в минусах, отток капитала продолжается. В апреле ЦБ РФ уже снизил прогноз годового профицита платежного баланса с 66 до 47 млрд долл. (в прошлом году было 227 млрд долл.). И этот прогноз даже российские аналитики уже считают слишком оптимистичным. В мае уже был де-факто дефицит.

А еще ЦБ не очень охотно говорит о еще одной проблеме – качестве валютной выручки, которая приходит за ресурсы. Там теперь все больше юаней, дирхамов, индийских рупий и даже никарагуанских кордоб и суданских фунтов.

И если с юанями и дирхамами еще можно как-то вывернуться (хотя несравнимо меньшая ликвидность этих валют означает большие потери при их использовании), то покупать у Индии, а тем более Судану и Никарагуа у РФ просто не в таких объемах. Одной индийской рупии сейчас ежемесячно оседает на счетах РФ в индийских банках на 1-1,2 млрд дол. Очень удобно для Индии, но не для РФ.

То есть даже если опираться на чрезмерно оптимистический прогноз ЦБ РФ, добрая четверть, а может и треть тех 47 млрд в год – неликвидна. Остаются какие-то копейки. РФ просто не хватает валюты для импорта и покрытия оттока капитала. И одолжить ее не у кого.

Уровень проблемы, я бы даже сказал – отчаяния, уже хорошо считывается из таких шедевров новостного жанра : говорится в итоговом постановлении Совфеда по итогам выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

Сенаторы. Рекомендуют. Эльвири. Рассчитываться. Рупиями, риалами и прочими фантиками. Представляю, как у нее глаз дёргается от таких рекомендаций, она эти фантики в гробу видела, а они вместо этого в РФ на балансе.

Все больше утверждаюсь во мнении, что если после завершения этой фазы войны каким-то чудом не произойдет фундаментальная перезагрузка отношений РФ с Западом, то РФ прекратит быть для нас угрозой на многие десятилетия.

У них просто не будет хватать ресурсов на еще один зерг раш. Ну может что-то там низкотехнологичное будет прилетать к нам периодически и будет сбиваться ПВО с эффективностью 99%. Знаем страны, процветающие в таких условиях, и мы сможем.

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