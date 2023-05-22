Новий посол миру від Ватикану – користі таки більше, ніж шкоди

Під час Другої світової війни Ватикан неодноразово проявляв подвійні стандарти. З одного боку, обережні та запізнілі евфемізми щодо жорстокостей Німеччини та її союзників. Але при цьому негайна однозначно жорстка реакція на бомбардування союзниками міст північної Італії. Пій XII прямо заявив, що такі бомбардування налаштують усю Католицьку церкву проти союзників.

Ще цікавий момент: папа спонукав США та Англію до мирних переговорів із Німеччиною. Щоправда, на той час з його формули миру було виключено Росію. А 1950-го взагалі звинувачував США в тому, що вони надто захоплені realpolitik, маючи справу з Росією, замість того, щоб відстоювати політику принципів.

Можна по-різному ставитися до нинішнього "мирного плану" папи Франциска, якщо такий існує не просто у формі загальних добрих намірів. Однак призначення у ролі папського посланця з цього питання кардинала Дзуппі саме по собі непогане. Я не думаю, що він завдасть Україні шкоди, як деякі інші потенційні призначенці, а користь від нього можлива.

По-перше, він має досвід звільнення заручників у Туреччині у 1993-му. Цей досвід допоможе йому більш ефективно брати участь у звільненні українців, зокрема дітей.

По-друге, він має великий досвід благодійної діяльності, завдяки зв'язкам із спільнотою св. Егідія. Ця спільнота зараз багато допомагає Україні. Звичайно, її особливі зв'язки з Росією становлять потенційний ризик для діяльності кардинала в Україні, і на це слід буде звертати увагу.

По-третє, як президент єпископської конференції Італії після тісніших контактів з Україною він зможе краще розуміти потреби українських біженців у цій країні. Пастирське піклування про них важко здійснювати без сприяння з боку цієї конференції, і відповідних труднощів було багато. Сподіваюся, тепер їх поменшає.

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