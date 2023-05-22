Новый посол мира от Ватикана – пользы таки больше, чем вреда

В годы Второй мировой войны Ватикан неоднократно проявлял двойные стандарты. С одной стороны, осторожные и запоздалые эвфемизмы по поводу жестокостей Германии и ее союзников. Но при этом немедленная однозначно жесткая реакция на бомбардировку союзниками городов северной Италии. Пий XII прямо заявил, что подобные бомбардировки настроят всю Католическую церковь против союзников.

Еще интересный момент: папа побуждал США и Англию к мирным переговорам с Германией. Правда, в то время из его формулы мира была исключена Россия. А в 1950-м вообще обвинял США в том, что они слишком увлечены realpolitik, имея дело с Россией, вместо того чтобы отстаивать политику принципов.

Можно по-разному относиться к нынешнему "мирному плану" папы Франциска, если таковой существует не просто в форме общих благих намерений. Однако назначение в качестве папского посланника по этому вопросу кардинала Дзуппи само по себе неплохое. Я не думаю, что он причинит Украине вред, как некоторые другие потенциальные назначенцы, а польза от него возможна.

Во-первых, у него есть опыт освобождения заложников в Турции в 1993-м. Этот опыт поможет ему более эффективно участвовать в освобождении украинцев, в том числе детей.

Во-вторых, он имеет большой опыт благотворительной деятельности благодаря связям с общиной св. Эгидия. Это сообщество сейчас много помогает Украине. Конечно, ее особые связи с Россией составляют потенциальный риск для деятельности кардинала в Украине, и на это следует обращать внимание.

В-третьих, как президент епископской конференции Италии после более тесных контактов с Украиной он сможет лучше понимать потребности украинских беженцев в этой стране. Пастырскую заботу о них трудно осуществлять без содействия со стороны этой конференции, и соответствующих трудностей было много. Надеюсь, теперь их станет меньше.

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