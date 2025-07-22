Українці – найкращі. Але мають і улюблений інструмент – граблі, які варто викинути і не наступати на них більше

Ось якими є характерні якості "середнього українця/українки", на мою думку:

Загострене почуття справедливості.

Високий "больовий" поріг.

Недовіра до будь-якої влади, особливо тієї, яка зловживає та намагається чіплятися за свої повноваження до останнього.

Бажання зміни хибних правил гри, але готовність ними користуватися для себе.

Несприйняття авторитаризму чи, навіть, одноосібної влади, але водночас завжди пошук "правильного" Гетьмана, який би взяв на себе всю відповідальність.

Хвороблива довірливість до медійно розкручених персонажів.

Висока, але фрагментована пасіонарність.

Велика готовність до самопожертви, включно з фізичною.

Завищені очікування від всього закордонного.

Довіра більше до інформації з міжнародних джерел, ніж українських медіа.

Практична відсутність уваги до ефективності витрачання народних грошей (податків).

Невідповідність низької самооцінки та реального високого потенціалу.

І при всьому цьому…

… унікальна здатність "наступати кілька разів на ті ж самі граблі".

Тому українці — найкращі у всьому світі (це моя суб’єктивна думка, якщо що).

Тільки треба, щоб хтось граблі прибрав...

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