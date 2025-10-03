За майже чотири роки повномасштабного російського вторгнення трансформації відбулися в усіх сферах життя українців — і освіта дорослих не виняток.

Через зовнішню і внутрішню міграцію й інші виклики часу суспільство переживає постійну зміну потреб: від допомоги з адаптацією на новому місці до поліпшення економічного статусу та зміни професії. У цих умовах освітні послуги мають бути гнучкими, чутливими до контексту і доступними для кожного.

Водночас важливо, щоб розвиток освіти дорослих в Україні рухався згідно з чіткою дорожньою картою: тільки комплексна політика у цій сфері здатна вирішити нинішні виклики — як соціальні, так і економічні.

Сприймати освіту дорослих лише крізь призму перекваліфікації — вузьке бачення

В Україні освіту дорослих досі часто сприймають як інструмент для перекваліфікації — підготовки кадрів для ринку праці. Так, це важливий компонент. Але коли ми зводимо освіту лише до економічної функції, втрачаємо її глибину.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net