Створити навчальні курси недостатньо: чому важливо плекати культуру навчання дорослих
За майже чотири роки повномасштабного російського вторгнення трансформації відбулися в усіх сферах життя українців — і освіта дорослих не виняток.
Через зовнішню і внутрішню міграцію й інші виклики часу суспільство переживає постійну зміну потреб: від допомоги з адаптацією на новому місці до поліпшення економічного статусу та зміни професії. У цих умовах освітні послуги мають бути гнучкими, чутливими до контексту і доступними для кожного.
Водночас важливо, щоб розвиток освіти дорослих в Україні рухався згідно з чіткою дорожньою картою: тільки комплексна політика у цій сфері здатна вирішити нинішні виклики — як соціальні, так і економічні.
Сприймати освіту дорослих лише крізь призму перекваліфікації — вузьке бачення
В Україні освіту дорослих досі часто сприймають як інструмент для перекваліфікації — підготовки кадрів для ринку праці. Так, це важливий компонент. Але коли ми зводимо освіту лише до економічної функції, втрачаємо її глибину.
