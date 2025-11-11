Як колишні пропагандисти ховаються за "розважальним контентом" у соцмережах

Якщо ви гортали короткі відео в Instagram або TikTok за останній рік, то, найімовірніше, бачили таку собі блогерку Ангеліну Пичик, яка ловить людей у центрі Києва із запитаннями "Скільки грошей вам потрібно для комфортного життя?" або "Як ви познайомилися?".

Справи у Пичик йдуть доволі непогано. До неї з рекламою почали заходити відомі українські бренди, зокрема ROZETKA. А "героєм" одного з останніх відео став ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Це доводить, що з інститутом репутації та памʼяттю в нас все погано.

