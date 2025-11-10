Варто пам'ятати стійке правило: між політиком на виборах і політиком на посаді пролягає прірва

Перемога Зохрана Мамдані на виборах мера Нью-Йорка стала шоком для одних та тріумфом для інших. Кандидат, який ще в січні цього року мав не більше одного відсотка підтримки, буквально за пів року піднявся на вершину політичного олімпу Імперського штату.

Звісно, значну роль у цьому відіграла його неординарна програма – з часів молодості Берні Сандерса ніхто не обіцяв американцям безкоштовний громадський транспорт, безкоштовні продуктові крамниці та контрольовану урядом орендну плату.

Найпростішим – та, на жаль, найпопулярнішим – ходом серед усіх аналітиків стала проста екстраполяція Нью-Йорка на всі Сполучені Штати: мовляв, якщо у Великому Яблуці перемагає соціаліст, то тепер в усіх містечках, містах і штатах до влади прийдуть нові псевдокомуністи. Проте самі ньюйоркці вам скажуть, що прирівнювати їх до всіх інших американців – це як мінімум образливо (знаючи прямолінійність ньюйоркців, скажуть вони це достатньо жорстко).

А по-друге, не все так однозначно з Мамдані та його перемогою. Амбітна політика має одну головну проблему – завжди існує ризик її не втілити. І якщо так станеться у випадку чогось неординарного та нового, то воно моментально і надовго випадає із фавору.

Тому сьогодні розберемося, які існують підводні камені перемоги Зохрана Мамдані, де лежать для нього головні ризики та чому це насправді не створює додаткових проблем для президента Трампа.

