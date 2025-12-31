Як українська економіка навчилася рости навіть під час "ідеального шторму"

За підсумками 2025 року Україна, цілком ймовірно, зможе констатувати номінальне відновлення довоєнного показника ВВП. У 2021 році він склав $195,38 млрд за даними МВФ. На цей рік різні інституції прогнозують номінальний ВВП від 8,5 трлн до 9 трлн грн, що, неважко порахувати, більше за $200 млрд.

Це не враховує доларову інфляцію, але все ж ВВП стабільно зростає з 2022 року. І це – за колосального відтоку найбільш економічного населення, ударах по енергетичній, морській та залізничній інфраструктурах. Людей стало значно менше, електроенергія – через раз, але ВВП відновлюється.

Ви скажете, що статистика – це такий вид державної брехні, цифри на хліб не намажеш.

Добре, глянемо на той матеріальний світ, у якому живе українець – житло, автівки, ресторани.

На початку 2023 року оренда однокімнатних квартир у Києві була близько 10 000 грн/місяць. Грудень 2025 року – приблизно 16 000 грн, влітку сягала 18 000 – 20 000 грн. Це, крім усього іншого, означає, що у людей є гроші орендувати житло. Цей факт підтверджує і державна статистика – зростання середньої зарплати стабільно перевищує інфляцію:

2023 рік: +3,7%

2024 рік: +15,6%

2025 рік: +3,9% (прогноз)

Єдине – що все це на тлі зменшення реальної грошової винагороди військовослужбовців. От де реальне виснаження.

Автомобілі. У 2023 році первинні реєстрації нових легкових авто зросли приблизно на 60,6%. У 2024 році нових машин зареєстровано на 14% більше.

Дані за місяцями 2025 року демонструють зростання продажів у річному порівнянні. У вересні 2025 року українці придбали понад 6800 нових авто – це десь на 20% більше, ніж у вересні 2024-го. У жовтні 2025 року – близько 7300 (+34% до жовтня 2024-го). У листопаді 2025 року – майже 8300 нових авто, що приблизно на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року.

Словом, 2025 рік загалом теж демонструє позитивну річну динаміку, зростання обсягів нових авто майже кожного місяця, порівнюючи з 2024-м. Чи це "виснаження"?

Ресторани. Тут має бути з 2024 роком суцільний страх ТЦК і сидіння вдома. Але – ні. Наприклад, у Києві було відкрито до 215 закладів (ресторанів/барів/кав’ярень/стритфудів).

Чистий приріст в Україні у 2025 році становив приблизно 2728 закладів. Це значно менше, ніж в попередньому році, але цілком відповідає реаліям. Надалі можливий і спад, але поки його не видно.

***

Завдяки іноземній допомозі та зусиллям самих українців Україна економічно зростає, попри війну, попри серйозні, але не критичні проблеми. Що можна сказати точно: про якусь виснаженість війною тут говорити не доводиться.

Так, усі сили РФ зараз кинула на наше знищення, але це їй жодним чином не вдається.

Так, напруженість і невизначеність є, але економіка точно не є аргументом на користь капітулянства (як і ніщо інше). Навпаки, це сильний аргумент за подальший контрспротив атакам РФ, свідчить про життєздатність країни, дієвість її партнерів і наявність ресурсів як для відносно спокійного життя тилу, так і для забезпечення активних бойових дій.

