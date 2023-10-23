Як нарешті покласти край зловживанням у державних закупівлях

Ситуація з публічними закупівлями в Українi є особливо складною та проблематичною через тривалу воєнну агресію Російської Федерації. З одного боку, воєнний стан потребує швидкого та оперативного забезпечення потреб оборони та безпеки держави. З iншого – воєнний стан створює додаткові корупційні ризики, такi як недостатня конкуренцiя, непрозорий вибiр постачальникiв, переплата за товари та послуги, низька якiсть продукцiї тощо.

Згiдно з дослiдженням НАЗК, у 2022 роцi було проведено 12 345 державних закупiвель за спрощеною процедурою через систему ProZorro на загальну суму 123 мільярдів гривень. З них 28% було пов’язано з потребами оборони та безпеки держави. НАЗК виявило 456 порушень у цих закупiвлях, таких як невiдповiднiсть предмета закупiвлi квалiфiкацiйним критерiям постачальника, невиконання умов договору, конфлiкт iнтересiв мiж замовником та постачальником тощо.

Крiм того, за iнформацiєю офiсу Генерального прокурора України за перiод сiчень – серпень 2023 року правоохоронними органами України до Єдиного реєстру досудових розслiдувань внесено 132 кримiнальних правопорушення, за вчинення злочинiв, передбачених ст. 191 Кримiнального кодексу України, а саме привласнення, розтрату майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненi в особливо великих розмiрах. Тож корупцiя в публiчних закупiвлях є серйозною загрозою для економiчного розвитку та нацiональної безпеки України.

На мою думку, одним з головних напрямкiв реформи закупівель повинно бути посилення контролю за спрощеною процедурою через систему ProZorro. Ця система була запроваджена у 2016 роцi, щоб забезпечити прозорiсть та конкурентоспроможнiсть закупiвель, але на практицi часто використовується для обходження нормальних правил та уникнення конкуренцiї. Замовники часто не обґрунтовують свою потребу в закупiвлi за спрощеною процедурою, не вказують критерiї вибору постачальника, не здiйснюють монiторингу виконання договорiв тощо. Учасники ж часто подають завищенi пропозицiї, не вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, мають конфлiкт iнтересiв із замовниками або iншими учасниками.

Для зниження корупцiйних ризикiв у публiчних закупiвлях необхiдно впроваджувати комплекснi заходи, спрямованi на пiдвищення прозоростi, аудиту та вiдповiдальностi. Ось деякi ефективнi заходи.

Розробити та впровадити реально дієві зміни до постанови Кабінету міністрів України №1178 від 12.10.2022 (зі змінами від 07.09.2023), а саме визначити чіткий перелік товарів, робіт і послуг, Замовників та умов, за яких публічні закупівлі можуть бути проведені без процедури відкритих торгів. Розробити та затвердити нову методику визначення очікуваної вартості, із застосуванням інтегрованих пошукових та аналітичних систем на основі штучного інтелекту, яка буде обов’язковою для всіх Замовників. Впровадити інноваційні, більш ефективні та технологічні програмні продукти та системи фільтрів в Prozorro, які унеможливлюють визначення завищених або дискримінаційних вимог у тендерній документації Замовника та блокують допуск до торгів недобросовісних Учасників. Зобов’язати Замовника розробити та впровадити у себе на підприємстві уніфіковані договори, які укладаються за результатами тендерної процедури, а також визначити конкретний перелік випадків, у яких до істотних умов такого договору можуть вноситися зміни. Залучити незалежних аудиторів із зовнішніх організацій для перевірки та оцінки процедур закупівель, що допоможе виявляти корупційні дії. Проводити навчання для учасників процесу закупівель щодо корупційних ризиків та надавати їм інструменти для виявлення та запобігання корупції. Залучати до процесу публічних закупівель сторонні організації, які спеціалізуються на підготовці тендерної документації, тендерних пропозицій та захисті прав всіх учасників процесу.

Публічні закупівлі в Україні є сферою, яка потребує невідкладних та системних змін. Запровадження цих заходів разом із сильним політичним бажанням та підтримкою громадськості може суттєво зменшити корупційні ризики та сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів. Однак цього не буде легко досягти, оскільки існує багато зацікавлених сторін, які можуть протидіяти реформам. Тому необхідно постійно моніторити та аналізувати ситуацію, а також залучати до процесу публічних закупівель професійних та незалежних експертів, які можуть надавати кваліфіковану допомогу та захист усім учасникам процесу.

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