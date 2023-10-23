Как наконец положить конец злоупотреблениям в государственных закупках

Ситуация с публичными закупками в Украине особенно сложна и проблематична из-за длительной военной агрессии Российской Федерации. С одной стороны, военное положение нуждается в быстром и оперативном обеспечении потребностей обороны и безопасности государства. С другой – военное состояние создает дополнительные коррупционные риски, такие как недостаточная конкуренция, непрозрачный выбор поставщиков, переплата за товары и услуги, низкое качество продукции и т.д.

Согласно исследованию НАПК, в 2022 году было проведено 12 345 государственных закупок по упрощенной процедуре через систему ProZorro на общую сумму 123 миллиарда гривен. Из них 28% связано с потребностями обороны и безопасности государства. НАПК выявило 456 нарушений в этих закупках, таких как несоответствие предмета закупке квалификационным критериям поставщика, невыполнение условий договора, конфликт интересов между заказчиком и поставщиком и т.д.

Кроме того, по информации офиса Генерального прокурора Украины за период января – август 2023 года правоохранительными органами Украины в Единый реестр досудебных расследований внесено 132 уголовных правонарушения, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах. Коррупция в публичных закупках является серьезной угрозой для экономического развития и национальной безопасности Украины.

На мой взгляд, одним из главных направлений реформы закупок должно быть усиление контроля за упрощенной процедурой через систему ProZorro. Эта система была введена в 2016 году, чтобы обеспечить прозрачность и конкурентоспособность закупок, но на практике часто используется для обхода нормальных правил и избегания конкуренции. Заказчики часто не обосновывают свою потребность в закупке по упрощенной процедуре, не указывают критерии выбора поставщика, не осуществляют мониторинг выполнения договоров и т.п. Участники же часто представляют завышенные предложения, не отвечают квалификационным требованиям, имеют конфликт интересов с заказчиками или другими участниками.

Для снижения коррупционных рисков в публичных закупках необходимо внедрять комплексные меры, направленные на повышение прозрачности, аудита и ответственности. Вот некоторые эффективные меры:

Разработать и внедрить реально действенные изменения в постановление Кабинета министров Украины №1178 от 12.10.2022 (с изменениями от 07.09.2023), а именно определить четкий перечень товаров, работ и услуг, Заказчиков и условий, при которых публичные закупки могут быть проведены без процедуры открытых торгов. Разработать и утвердить новую методику определения ожидаемой стоимости с применением интегрированных поисковых и аналитических систем на основе искусственного интеллекта, которая будет обязательной для всех Заказчиков. Внедрить инновационные, более эффективные и технологические программные продукты и системы фильтров в Prozorro, которые делают невозможным определение завышенных или дискриминационных требований в тендерной документации Заказчика и блокируют допуск к торгам недобросовестных Участников. Обязать Заказчика разработать и внедрить у себя на предприятии унифицированные договоры, заключаемые по результатам тендерной процедуры, а также определить конкретный перечень случаев, в которых в существенные условия такого договора могут вноситься изменения. Привлечь независимых аудиторов из внешних организаций для проверки и оценки процедур закупок, что поможет оказывать коррупционные действия. Проводить обучение для участников процесса закупок коррупционных рисков и предоставлять им инструменты для выявления и предотвращения коррупции. Вовлекать в процесс публичных закупок сторонние организации, специализирующиеся на подготовке тендерной документации, тендерных предложений и защите прав всех участников процесса.

Публичные закупки в Украине являются сферой, которая требует неотложных и системных изменений. Внедрение этих мер вместе с сильным политическим желанием и поддержкой общественности может существенно уменьшить коррупционные риски и способствовать более эффективному использованию бюджетных средств. Однако достичь этого будет нелегко, поскольку существует много заинтересованных сторон, которые могут противодействовать реформам. Поэтому необходимо постоянно мониторить и анализировать ситуацию, а также вовлекать в процесс публичных закупок профессиональных и независимых экспертов, которые могут оказывать квалифицированную помощь и защиту всем участникам процесса.

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