100 днів МАСКулінності, Кокаїновий Гамбург, Кінець епохи Skype. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Плач у Кремнієвій долині. Як техномільярдери, що підтримали Трампа на виборах, змінили до нього ставлення (Business Insider)
- 100 днів МАСКулінності. Підсумки перших 100 днів діяльності Департаменту урядової ефективності США на чолі з Маском (NPR)
- Легкий проблиск надії на падіння. Після років стійкості російська економіка почала відчутно просідати (The Economist)
- Куди тече чорне золото. Падіння прибутків великих нафтовидобувників сигналізує про зміни в індустрії (OilPrice)
- It’s over 9000! Китайський виробник електромобілів побудував найбільше у світі судно для їх перевезення (Interesting Engineering)
- Вібрації у темряві. Інженер-електрик пояснює причину зникнення світла в Європі (The Conversation)
- Кокаїновий Гамбург. Як кримінальні картелі захопили один із найбільших європейських портів (The Guardian)
- На найвиднішому місці. Російські шпигуни-"нелегали", які прикидалися звичайними американцями (New York Post)
- Принци та розпусники. Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала британського принца Ендрю у розбещенні, наклала на себе руки (Associated Press)
- Тихе відбуття у вічність. Прощання зі Skype, який змінив підходи до спілкування (Independent).