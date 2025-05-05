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- Плач у Кремнієвій долині. Як техномільярдери, що підтримали Трампа на виборах, змінили до нього ставлення (Business Insider)

- 100 днів МАСКулінності. Підсумки перших 100 днів діяльності Департаменту урядової ефективності США на чолі з Маском (NPR)

- Легкий проблиск надії на падіння. Після років стійкості російська економіка почала відчутно просідати (The Economist)

- Куди тече чорне золото. Падіння прибутків великих нафтовидобувників сигналізує про зміни в індустрії (OilPrice)

- It’s over 9000! Китайський виробник електромобілів побудував найбільше у світі судно для їх перевезення (Interesting Engineering)

- Вібрації у темряві. Інженер-електрик пояснює причину зникнення світла в Європі (The Conversation)

- Кокаїновий Гамбург. Як кримінальні картелі захопили один із найбільших європейських портів (The Guardian)

- На найвиднішому місці. Російські шпигуни-"нелегали", які прикидалися звичайними американцями (New York Post)

- Принци та розпусники. Вірджинія Джуффре, яка звинувачувала британського принца Ендрю у розбещенні, наклала на себе руки (Associated Press)

- Тихе відбуття у вічність. Прощання зі Skype, який змінив підходи до спілкування (Independent).