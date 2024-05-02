"Акції ставатимуть радикальнішими". Чи піде Грузія шляхом Євромайдану: фото з вулиць

Депутати парламенту Грузії 1 травня ухвалили у другому читанні проєкт закону про "іноагентів". Ще буде третє – орієнтовно 15 травня.

"Іноагентів" протягують під масові акції в Тбілісі, які не припиняються з 15 квітня - відколи влада повернулася до розгляду проєкту. У першому читанні його ухвалили 17 квітня. Рік тому влада Грузії вже пробувала це зробити, але через масові протести відклала.

Тисячі грузинів виступають проти закону, який, на їхню думку, копіює російський та віддаляє країну від вступу в Євросоюз.

Поки радикалізації протестів за прикладом Євромайдану немає, але є такий потенціал, розповідає LIGA.net головна редакторка SOVA News Марта Ардашелія (Тбілісі). Влада розраховує, що акції підуть на спад – зі страсної п’ятниці в країні оголосили 10 днів вихідних, тож грузини мали б поїхати зі столиці на дачі.

"Не думаю, що так станеться, – додає Aрдашелія. - Усі в опозиції говорять, що слід далі виходити на вулиці, збільшити кількість місць і час акцій – не лише вечорами. Створювати незручності владі. Протести триватимуть найближчими днями, а відтак буде радикалізація, насильство поліції та спроби розгонів".

Що відбувається у Грузії – короткий опис і фото з вулиць.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Влада звозить у столицю робітників і селян Поліція Грузії застосовує сльозогінний газ і водомети. Кілька мітингарів отримали поранення, зокрема голова опозиційної партії Єдиний національний рух Леван Хабеішвілі. Він поширив фото з побитим обличчям. Щонайменше 63 учасники протестів були арештовані, повідомили в МВС. Є поранені й серед поліціянтів. Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA) Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 1 травня, що вона "з великим занепокоєнням" стежить за подіями в Грузії.

Читайте також Російські "іноагенти". Чому Тбілісі на повідку Москви обрубає шляхи на Захід

"Грузинський народ хоче європейського майбутнього. Грузія на роздоріжжі. Вона має триматися курсу до Європи", – заявила вона.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що законопроєкт "не узгоджується із заявкою Грузії на членство в ЄС".

У Європарламенті вже закликають забрати у Тбілісі статус кандидата на членство в ЄС через дії грузинської влади.

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Грузія отримала статус кандидата у грудні 2023-го, і опитування свідчать, що 80% населення виступають за євроінтеграцію.

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

29 квітня влада провела свій мітинг. Людей на нього звозили в Тбілісі автобусами з усієї країни. Учасниками були переважно літні люди, багато селян і робітників. Вони розповідали, що прийшли підтримати "батьківщину, віру і суверенітет". Також говорили про "західні спецслужби" і нацистів, які нібито проникли в країну – вічні теми російської пропаганди, пише Financial Times.

Мільярдер і засновник керівної партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі заявив на акції, що "західна партія глобальної війни" використовує Грузію як частину протистояння з Росією, пише ВВС.

Він виголосив довгу, конспірологічну, антизахідну промову, що нагадує російську пропаганду, стверджуючи, що Грузією керує не обрана влада, до якої він сам належить, а іноземні агенти.

За порушення закону – штраф до $9400

У другому читaнні проєкт ухвaлили 83 голосaми "зa" (лише 23 депутaти були проти). Після третього читання від піде нa підпис президентки Саломе Зурабішвілі, яка обіцяє накласти вето. Проте Мрія має достатньо голосів у парламенті, щоб його подолати.

Довідка Мрія хоче ухвалити закон до кінця місяця. Тоді ЗМІ та громадські організації повинні будуть вказувати, чи отримують фінансування з-за кордону. Їх зобов’яжуть реєструватися як організації, що представляють інтереси іноземної держави, якщо понад 20% фінансування – від іноземних донорів. Штраф за відмову - до $9400. Мрія хоче ухвалити закон до кінця місяця. Тоді ЗМІ та громадські організації повинні будуть вказувати, чи отримують фінансування з-за кордону. Їх зобов’яжуть реєструватися як організації, що представляють інтереси іноземної держави, якщо понад 20% фінансування – від іноземних донорів. Штраф за відмову - до $9400.

Учасники протестів бояться, що закон використають для придушення критики напередодні парламентських виборів у жовтні.

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Уряд грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе – за закон. Він звинуватив опозицію у спробах влаштувати революцію, у сприянні гей-пропаганді та нападах на Грузинську православну церкву.

Протести в Грузії (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Влада наполягає, що законопроєкт спрямований на забезпечення прозорості, і відкидає критику, що він суперечить європейським цінностям чи що за цим стоїть Росія. Подібний закон діє у РФ із 2012-го. Відтоді його використали для придушення голосів критиків Кремля – медіа, діячів культури і громадянського суспільства.