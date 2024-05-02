"Акции становятся радикальнее". Пойдет ли Грузия путем Евромайдана: фото с улиц

Депутаты парламента Грузии 1 мая приняли во втором чтении проект закона об "иноагентах". Еще будет третье – ориентировочно 15 мая.

"Иноагентов" протягивают под массовые акции в Тбилиси, которые не прекращаются с 15 апреля – с тех пор, как власти вернулись к рассмотрению проекта. В первом чтении его приняли 17 апреля. Год назад власти Грузии уже пытались это сделать, но из-за массовых протестов отложили.

Тысячи грузин выступают против закона, который, по их мнению, копирует российский и отдаляет страну от вступления в Евросоюз.

Пока радикализации протестов по примеру Евромайдана нет, но есть такой потенциал, рассказывает LIGA.net главная редактор SOVA News Марта Ардашелия (Тбилиси). Власти рассчитывают, что акции пойдут на спад – со страстной пятницы в стране объявили 10 дней выходных, поэтому грузины должны были разъехаться из столицы по дачам.

"Не думаю, что так произойдет, – добавляет Ардашелия. – Все в оппозиции говорят, что следует дальше выходить на улицы, увеличить количество мест и время акций – не только по вечерам. Создавать неудобства властям. Протесты будут продолжаться в ближайшие дни, а следовательно, будет радикализация, насилие полиции и попытки разгонов".

Происходящее в Грузии – краткое описание и фото с улиц.

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Власти свозят в столицу рабочих и селян Полиция Грузии применяет слезоточивый газ и водометы. Несколько митингующих получили ранения, в том числе глава оппозиционной партии Единое национальное движение Леван Хабеишвили. Он распространил фото с избитым лицом. По меньшей мере 63 протестующих были арестованы, сообщили в МВД. Есть раненые и среди полицейских. Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA) Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 1 мая, что она "с большим беспокойством" следит за событиями в Грузии.

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"Грузинский народ хочет европейского будущего. Грузия на развилке. Она должна держаться курса на Европу", – заявила она.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что законопроект "не согласовывается с заявкой Грузии на членство в ЕС".

В Европарламенте уже призывают забрать у Тбилиси статус кандидата на членство в ЕС из-за действий грузинских властей.

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Грузия получила статус кандидата в декабре 2023 года, и опросы свидетельствуют, что 80% населения выступают за евроинтеграцию.

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

29 апреля власти провели свой митинг. Людей на него свозили в Тбилиси на автобусах со всей страны. Участниками были преимущественно пожилые люди, многие – селяне и рабочие. Они рассказывали, что пришли поддержать "родину, веру и суверенитет". Также говорили о "западных спецслужбах" и якобы проникших в страну нацистах – вечных темах российской пропаганды, пишет Financial Times.

Миллиардер и основатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили заявил на акции, что "западная партия глобальной войны" использует Грузию как часть противостояния с Россией, пишет BBC.

Он произнес длинную, конспирологическую, антизападную речь, напоминающую российскую пропаганду, утверждая, что Грузией руководят не избранные власти, к которым он сам принадлежит, а иностранные агенты.

За нарушение закона – штраф до $9400

Во втором чтении проект одобрили 83 голосами "за" (лишь 23 депутата были против). После третьего чтения он пойдет на подпись президенту Саломе Зурабишвили, которая обещает наложить вето. Однако у Мечты достаточно голосов в парламенте, чтобы его преодолеть.

Справка Мечта хочет принять закон до конца месяца. Тогда СМИ и общественные организации должны будут указывать, получают ли финансирование из-за границы. Их обяжут регистрироваться как организации, представляющие интересы иностранного государства, если более 20% финансирования – от иностранных доноров. Штраф за отказ – до $9400. Мечта хочет принять закон до конца месяца. Тогда СМИ и общественные организации должны будут указывать, получают ли финансирование из-за границы. Их обяжут регистрироваться как организации, представляющие интересы иностранного государства, если более 20% финансирования – от иностранных доноров. Штраф за отказ – до $9400.

Участники протестов опасаются, что закон используют для подавления критики накануне парламентских выборов в октябре.

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Правительство грузинского премьера Ираклия Кобахидзе – за закон. Он обвинил оппозицию в попытках устроить революцию, в содействии гей-пропаганде и нападениях на Грузинскую православную церковь.

Протесты в Грузии (Фото: Lasha Phalavandishvili)

Власти настаивают, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности, и отбрасывают критику, что он противоречит европейским ценностям или что за этим стоит Россия. Подобный закон действует в РФ с 2012 года. С того времени его использовали для подавления голосов критиков Кремля – медиа, деятелей культуры и гражданского общества.