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У новому випуску:

- Проукраїнська зрада. Історія російського подружжя, яке стало інформаторами України (BBC)

- Затягнутий пасок наготові. Інвестори навіть не уявляють розмаху кризи облігацій (Financial Post)

- Близькосхідний Фенікс. Чи є у Сирії шанс постати з попелу та від чого це залежить (Foreign Affairs)

- Бідолашний Генрік. Як європейській бюрократії вдається виходити "сухою з води" з різних скандалів (Politico)

- Яблучні війни. Як продовжують погіршуватися стосунки Дональда Трампа й корпорації Apple (The Hill)

- Анатомія вчительського ляпаса. То що ж роздратувало дружину президента Франції Макрона (The Spectator)

- Порно замість офісу. Секс-робота виявилася не настільки вигідною, як вважали зумери, що обрали її замість звичайної (Business Insider)

- Чи справжній ти? Сфера ідентифікуватиме тебе як справжню людину у цифровому світі. За це дають крипту (Time)

- Звична смерть з нових причин. Чи загрожує ринку електромобілів другий за 100 років занепад (The New York Times)

- Забути про карту, зруйнувати дружбу. УНО! Настільна гра, яка знову набуває популярності серед дорослих (The Wall Street Journal).