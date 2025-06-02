Бідолашний Генрік, Секс-робота замість офісу, Трамп атакує Apple. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Проукраїнська зрада. Історія російського подружжя, яке стало інформаторами України (BBC)
- Затягнутий пасок наготові. Інвестори навіть не уявляють розмаху кризи облігацій (Financial Post)
- Близькосхідний Фенікс. Чи є у Сирії шанс постати з попелу та від чого це залежить (Foreign Affairs)
- Бідолашний Генрік. Як європейській бюрократії вдається виходити "сухою з води" з різних скандалів (Politico)
- Яблучні війни. Як продовжують погіршуватися стосунки Дональда Трампа й корпорації Apple (The Hill)
- Анатомія вчительського ляпаса. То що ж роздратувало дружину президента Франції Макрона (The Spectator)
- Порно замість офісу. Секс-робота виявилася не настільки вигідною, як вважали зумери, що обрали її замість звичайної (Business Insider)
- Чи справжній ти? Сфера ідентифікуватиме тебе як справжню людину у цифровому світі. За це дають крипту (Time)
- Звична смерть з нових причин. Чи загрожує ринку електромобілів другий за 100 років занепад (The New York Times)
- Забути про карту, зруйнувати дружбу. УНО! Настільна гра, яка знову набуває популярності серед дорослих (The Wall Street Journal).