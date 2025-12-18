Венесуела – на порозі війни. Як мінімум – морської. Президент США Дональд Трамп зібрав біля берегів країни у Карибському морі найбільшу армаду за останнє десятиліття, а минулого тижня США захопили підсанкційний танкер Skipper із нафтою.

Нафтові танкери Венесуели за наказом Трампа опинились у повній блокаді. В ніч проти 18 грудня світ очікував, що США навіть оголосять пряму війну Венесуелі – нібито про це попередили Конгрес. LIGA.net перечитала ВВС, CNN, The New York Times, The Washington Post та переповідає три факти про цю історію, які варто знати.