- Метаморфози Макрона. Чому він перетворився з прибічника діалогу з Путіним – на яструба у допомозі Україні (Le Monde)



- Росіянам тут не місце. Як Латвія вдається до жорсткішого підходу щодо російськомовної меншини і як на це реагують (Der Spiegel)



- Конгрес занепадає? Чому так багато американських конгресменів достроково "складають мандати" (VOX)



- Коти, яких ми не зрозуміли. Чому у, здавалося б, нелогічних діях чотирилапих є зміст, а коти – соціальні істоти (The Washington Post)



- Хто виграє Стамбул – виграє усе. Що на кону в турецької опозиції на цих місцевих виборах. І до чого тут підтримка курдів (Foreign Policy)



- Макгрегор на політичній арені. Як зірка ММА перетворюється на впливову фігуру ультраправого руху в Ірландії (CNN)



- Як ми вигадали "епідемію перевтоми". Чому скарги на понаднормову роботу допоможуть менше, ніж продуктивне використання робочого часу (Bloomberg)



- Масові викрадення в Нігерії. Чому в цій африканській країні тисячами зникають люди. І хто за цим стоїть (DW)



- Байденоміка не у фаворі. Чому обіцянки Байдена не надихають виборців, хоча економіка США у непоганому стані (Financial Times)



- В останню (космічну) путь. Як працює похоронна фірма, яка може відправити ваш прах на супутник (The Wall Street Journal).