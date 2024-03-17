Щонеділі ми надсилаємо вам переказ 10 кращих текстів з усіх куточків планети. Українською мовою.

Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас ми доберемо і відфільтруємо тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.

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У новому випуску:

- Метаморфози Макрона. Чому він перетворився з прибічника діалогу з Путіним – на яструба у допомозі Україні (Le Monde)

- Росіянам тут не місце. Як Латвія вдається до жорсткішого підходу щодо російськомовної меншини і як на це реагують (Der Spiegel)

- Конгрес занепадає? Чому так багато американських конгресменів достроково "складають мандати" (VOX)

- Коти, яких ми не зрозуміли. Чому у, здавалося б, нелогічних діях чотирилапих є зміст, а коти – соціальні істоти (The Washington Post)

- Хто виграє Стамбул – виграє усе. Що на кону в турецької опозиції на цих місцевих виборах. І до чого тут підтримка курдів (Foreign Policy)

- Макгрегор на політичній арені. Як зірка ММА перетворюється на впливову фігуру ультраправого руху в Ірландії (CNN)

- Як ми вигадали "епідемію перевтоми". Чому скарги на понаднормову роботу допоможуть менше, ніж продуктивне використання робочого часу (Bloomberg)

- Масові викрадення в Нігерії. Чому в цій африканській країні тисячами зникають люди. І хто за цим стоїть (DW)

- Байденоміка не у фаворі. Чому обіцянки Байдена не надихають виборців, хоча економіка США у непоганому стані (Financial Times)

- В останню (космічну) путь. Як працює похоронна фірма, яка може відправити ваш прах на супутник (The Wall Street Journal).

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