"Дарк-туризм" до України, Секрети ядерної бази, Ребрендинг Jaguar. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Ядерний дезертир. Колишній російський офіцер розкрив секрети місць базування ядерної зброї (BBC)
- Ракети за ресурси. Мільйон барелів російської нафти для КНДР в порушення санкцій (Business Insider)
- Чистка по-китайськи. Чому Сі Цзіньпін арештовує військових командирів і посадовців (Bloomberg)
- Удар по бандах. Гаїтянські месники наводять порядок у столиці після колапсу влади (The Telegraph)
- Невдача китайського Нью-Йорка. Чому Шанхай не став фінансовою столицею світу (Financial Times)
- Життя після падіння. Що Камала Гарріс робитиме далі (The Hill)
- "Лише для своїх". Дивна політика американського Конгресу щодо вбиралень та інших громадських місць (The Washington Post)
- Військовий туризм. В Україні зростає потік іноземних туристів до місць боїв із росіянами і масових вбивств (France 24)
- Бренд, що не зміг? Чому ребрендинг автовиробника Jaguar викликав такий шум (Top Gear)
- Волохатий жах. Туристична родзинка, що створила величезні проблеми для тайського містечка (DPA International).