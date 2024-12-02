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У новому випуску:

- Ядерний дезертир. Колишній російський офіцер розкрив секрети місць базування ядерної зброї (BBC)

- Ракети за ресурси. Мільйон барелів російської нафти для КНДР в порушення санкцій (Business Insider)

- Чистка по-китайськи. Чому Сі Цзіньпін арештовує військових командирів і посадовців (Bloomberg)

- Удар по бандах. Гаїтянські месники наводять порядок у столиці після колапсу влади (The Telegraph)

- Невдача китайського Нью-Йорка. Чому Шанхай не став фінансовою столицею світу (Financial Times)

- Життя після падіння. Що Камала Гарріс робитиме далі (The Hill)

- "Лише для своїх". Дивна політика американського Конгресу щодо вбиралень та інших громадських місць (The Washington Post)

- Військовий туризм. В Україні зростає потік іноземних туристів до місць боїв із росіянами і масових вбивств (France 24)

- Бренд, що не зміг? Чому ребрендинг автовиробника Jaguar викликав такий шум (Top Gear)

- Волохатий жах. Туристична родзинка, що створила величезні проблеми для тайського містечка (DPA International).

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