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У новому випуску:

- "Доросла" конспірологія. Як Трамп свідомо поширює теорії змови для залучення виборців (The Washington Post)

- Залізний Фрідріх. Новий лідер німецької партії ХДС відкидає спадок Ангели Меркель та мітить на посаду канцлера (The Telegraph)

- Війна і розкіш. Французька Рив’єра і досі вітає російських олігархів (Politico)

- Син лева з Панджшира. Опір Талібану в Афганістані лежить на плечах нащадка національного героя (Responsible Statecraft)

- Чисті води Чорного моря. Як морські сапери ризикують життям, щоб тримати морські коридори відкритими для України (The Times)

- Неблага вість Маккензі. Привиди сотень жертв релігійної секти у Кенії переслідують тих, хто вижив (Associated Press)

- Прихована загроза. Стійкі до антибіотиків інфекції й далі ширяться, тоді як наукові дослідження в цій галузі загальмували (The Guardian)

- Золота акція Китаю. TikTok заявляє, що не поширює пропаганду Китаю, у США не виключають заборони. Хто правий? (NBC News)

- Де у світі добре жити. Країни, в яких капіталізм дійсно працює і доводить свою ефективність (Foreign Affairs)

- Диктатура Яблука. Як компанія Apple керує світом (Bloomberg).