Диктатура Apple, Безумные теории Трампа, Лазурный берег любит россиян. Лучшие истории мира
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У новому випуску:
- "Доросла" конспірологія. Як Трамп свідомо поширює теорії змови для залучення виборців (The Washington Post)
- Залізний Фрідріх. Новий лідер німецької партії ХДС відкидає спадок Ангели Меркель та мітить на посаду канцлера (The Telegraph)
- Війна і розкіш. Французька Рив’єра і досі вітає російських олігархів (Politico)
- Син лева з Панджшира. Опір Талібану в Афганістані лежить на плечах нащадка національного героя (Responsible Statecraft)
- Чисті води Чорного моря. Як морські сапери ризикують життям, щоб тримати морські коридори відкритими для України (The Times)
- Неблага вість Маккензі. Привиди сотень жертв релігійної секти у Кенії переслідують тих, хто вижив (Associated Press)
- Прихована загроза. Стійкі до антибіотиків інфекції й далі ширяться, тоді як наукові дослідження в цій галузі загальмували (The Guardian)
- Золота акція Китаю. TikTok заявляє, що не поширює пропаганду Китаю, у США не виключають заборони. Хто правий? (NBC News)
- Де у світі добре жити. Країни, в яких капіталізм дійсно працює і доводить свою ефективність (Foreign Affairs)
- Диктатура Яблука. Як компанія Apple керує світом (Bloomberg).