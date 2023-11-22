Дивак із бензопилою. Що дасть Україні новий президент Аргентини

На виборах президента Аргентини переміг крайній правий політик-новачок Хав’єр Мілей. Він має дивакуватий образ, називає себе лібертаріанцем і анархо-капіталістом та носить на мітинги бензопилу.

У зовнішній політиці – підтримує Україну, Ізраїль та орієнтується на США. Але також привітно ставиться до експрезидента США Дональда Трампа.

"Він може бути нашим агентом впливу, м’якою силою в регіоні", – каже LIGA.net Наталія Шевченко, директорка програми Латинської Америки та Карибського басейну в Українській призмі та доцентка КНУ.

Хто такий Хав’єр Мілей, чого від його каденції чекати Україні та як зіграє фактор Трампа – розбиралась LIGA.net.

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ЕКОНОМІСТ В ЯСКРАВОМУ ОБРАЗІ. ХТО ТАКИЙ МІЛЕЙ

Мілей має яскравий образ та схожий на рок-музиканта. Ще в дитинстві отримав прізвисько Безумця (El Loco) та мріяв грати у футбол, але після гіперінфляції 1989 року вирішив присвятити себе економіці.

Він понад 20 років викладав економіку та працював у фінансових компаніях. А славу здобув як економічний коментатор на телебаченні, який різко та часом нецензурно критикує владу і своїх опонентів.

"Він зробив економічні знання доступними для ширших верств через участь у телешоу. На пальцях пояснював, як це працює, у чому проблеми Аргентини. Це зробило його популярним… Хто сказав, що сучасний політик не має бути яскравим?" – каже Шевченко.

У політику Мілей прийшов у 2021 році – став депутатом парламенту. Під час президентської кампанії-2023 обіцяв шокові економічні реформи та робив гучні заяви: розпустити Центробанк, замінити песо американським доларом, дозволити обіг зброї та торгівлю органами, заборонити аборти.

Мілей лібертаріанець та виступає за скорочення ролі держави в економіці. Називав себе також анархо-капіталістом, а державу – злочинною організацією, яка фінансує себе за рахунок податків.

Символ його президентської кампанії – бензопила. З нею Мілей обіцяв різати надмірні державні видатки лівого уряду, скоротити кількість міністерств із 18 до 10 та навіть трощив макет Центробанку.

Chainsaw Man Javier Milei is Argentina's new president. pic.twitter.com/dxzLutatzt — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 19, 2023

Мілей переміг на тлі скрутного соціально-економічного становища Аргентини після 20 років практично безперервного правління лівих сил. Інфляція сягає 140%, офіційний та чорний курс валют відрізняються майже втричі, 30-40% населення живуть бідно.

Його основним опонентом був пероніст/кіршнеріст Серхіо Масса. Відверто слабкий кандидат, каже LIGA.net Олександр Сливчук, координатор програми співпраці з Іспанією та Латинською Америкою у Центрі трансантлатичного діалогу.

"Масса був міністром економіки… За такої інфляції люди не вірили його обіцянкам все виправити", – пояснює він.

ДОВІДКА. Перонізм – аргентинська ліва політична течія, що передбачає значну роль держави в управлінні економікою та перерозподілі благ. Названа на честь Хуана Домінго Перона, лідера Аргентини у 1946-1955 та 1973-1974.



Кіршнерізм – сучасна версія перонізму, що носить прізвище подружжя Кіршнерів, яке керувало країною на початку ХХІ ст.

Мілей переміг із результатом 55% та яскраво відсвяткував перемогу. У західних медіа результати назвали голосуванням відчаю.

Argentina presidential election: Javier Milei wins

pic.twitter.com/yaCu3Qj5On — World of Statistics (@stats_feed) November 20, 2023

Радикальні заяви Мілея стали дзеркалом для Аргентини, вважає Шевченко. А основним електоратом – молодь до 24 і 25-39 років, яка не має соціальних ліфтів та бачить в інтернеті, як живуть в інших країнах.

Мілей ще не здобув багатьох прихильників у парламенті, але має потужний електоральний ресурс, додає вона.

"Ті, хто його підтримують, готові крокнути в невідомість, – пояснює Шевченко. – Це багато говорить про стан аргентинського суспільства".

ЩО МІЛЕЙ МОЖЕ ДАТИ УКРАЇНІ

Мілей підтримував Україну з перших днів великої війни. У лютому 2022 року він прийшов з українським прапором до парламенту Аргентини та носив український значок на піджаку.

Ті, хто відстоюють свободу, не можуть примиритися з вторгненням Росії, пояснював Мілей. Він також вважав слабкою позицію уряду Аргентини та називав його "співучасником найгірших диктатур".

Напередодні виборів Мілей назвав Володимира Путіна автократом та пообіцяв зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у перші ж місяці свого правління. Зеленський привітав Мілея з перемогою та подякував йому за чітку позицію на підтримку України.

"Я був одним із перших.., хто засудив вторгнення в Україну. Насправді посольство України позичило мені прапор, щоб я міг піти протестувати. І я це робив активно", – розповідав Мілей у вересні 2023-го The Economist.

У перші місяці правління Мілея навряд чи відносини з Україною матимуть багато наповнення, вважає Шевченко. У нього багато роботи вдома.

Але якщо реформи Мілея стануть успішними, більше аргентинців можуть прийняти його зовнішньополітичні погляди, щодо України – теж.

"Тобто Мілей може стати нашим таким собі агентом впливу, м’якою силою в цьому регіоні", – каже Шевченко.

Аргентина і до Мілея підтримувала Україну в міжнародних організаціях, а з новим президентом може стати одним із голосів Києва, вважає доцентка. На кшталт чилійського президента Габріеля Борича.

"Борич використовує будь-яку можливість для засудження російської агресії та підтримки – він це говорив на регіональних самітах, іберо-американській зустрічі Іспанії, Португалії, Латинської Америки, саміті ЄС з країнами Латинської Америки та Карибського басейну, в ООН, – пояснює Шевченко. – Мені здається, Мілей буде діяти в подібному ракурсі".

Коли Мілея питали, чи буде він надавати допомогу в озброєнні України, то він сказав, що Аргентина чим зможе – тим допоможе, каже Сливчук: "Але аргентинського озброєння небагато. 90% бюджету армії – це зарплата".

На треку зброї цікавими для України можуть бути два російські транспортні гелікоптери Мі-17, які Аргентина використовує для антарктичних операцій. У вересні Defense News писав, що Аргентина не може їх обслуговувати на тлі санкцій проти Росії та хоче замінити на американські CH-46. Аналітики української Defense Eхpress вважають цілком можливим, що в обмін на знижку чи приємні умови російські Мі-17 можуть транзитом через США опинитися в Україні.

"Це цілком ймовірно, – пояснює Сливчук. – Бо Мілей – це прозахідний кандидат. Це без сумнівів".

Також є перспектива на треку Ірану, каже аналітик. Іранські проксі стояли за терактами в Буенос-Айресі у 1992 та 1994 роках проти ізраїльського посольства та ізраїльської культурної організації: "І в Аргентини з Іраном досі йде судовий процес. Вони досі мають дуже холодні відносини. В цьому питанні Україна може шукати співпрацю".

Інше питання – чи приєднається Аргентина до санкцій проти Росії. Від прямої відповіді Мілей ухилявся, каже Сливчук: "Аргентина – в страшній кризі, вводити санкції для них невигідно. Вони це не будуть робити".

Не варто чекати розриву торгівельних контактів Аргентини і Росії, додає Шевченко: "Бо це справа приватного бізнесу, а він до неоліберальних реформ і послаблення контролю держави апелює".

ПРОТИ АВТОРИТАРИСТІВ І СОЦІАЛІСТІВ

Мілей обіцяє боротися з авторитаристами, соціалістами, комуністами, не мати партнерства з Китаєм та лівими урядами. Зокрема – з Бразилією на чолі з президентом Лулою да Сілвою, якого Мілей називав комуністом.

"Він офіційно говорив, що не буде співпрацювати з автократіями політично, – пояснює Сливчук. – Як президент не буде зустрічатися з Путіним, із Сі Цзіньпінем . Можливо, навіть із Лулою".

Але новий президент Аргентини розводить політичні та економічні треки.

"Якщо аргентинський бізнес хоче торгувати з Бразилією, то держава не втручатиметься. Так Мілей це пояснює, – каже Сливчук. – Та саме з Китаєм та Росією. Економіка працює з ким хоче, але політики – на Захід".

Його радниця з міжнародних справ та головна кандидатка на посаду голови міністерства закордонних справ Діана Мондіно пообіцяла, що Аргентина не прийме запрошення вступити до блоку BRICS із 1 січня 2024-го. Принаймні поки вона не бачить, які це дасть переваги.

Якби пероністи залишились у владі, то очевидно Аргентина вступила б у BRICS, каже Сливчук. Перемога Мілея не дасть блоку посилення.

ДОВІДКА. До BRICS наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. У серпні саміт BRICS також запросив доєднатися до організації Аргентину, Іран, Саудівську Аравію, Єгипет, Ефіопію та ОАЕ.



Західні аналітики вважають BRICS спробою Китаю створити противагу об'єднанню G7, США та Заходу загалом. . До BRICS наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. У серпні саміт BRICS також запросив доєднатися до організації Аргентину, Іран, Саудівську Аравію, Єгипет, Ефіопію та ОАЕ.Західні аналітики вважають BRICS спробою Китаю створити противагу об'єднанню G7, США та Заходу загалом.

Головними партнерами Мілей називає Сполучені Штати та Ізраїль. І планує здійснити перші візити у ці країни. Особливо активно під час президентської кампанії Мілей підтримував Ізраїль.

Зміцнення зв’язків із Заходом може стати прикладом для інших держав Глобального Півдня – але тільки у разі успіху Мілея.

"Якщо його шоковий план спрацює, і Аргентина зможе хоча б зупинити інфляцію, то це буде прикладом для інших держав, що ліва політика, співпраця з Китаєм і Росією – не варіант", – каже Сливчук.

Мілей не є першопрохідцем у регіоні у зближенні із Заходом, нагадує Шевченко. Зараз багато уваги регіону приділяє Євросоюз – є турне європейських політиків Європою, інвестиції в Уругвай та Чилі.

"Мілей не буде першим на цьому шляху, але може здобути вигоди для Аргентини, як це вже мають чилійці та уругвайці", – каже вона.

У разі успіху Мілея приклад Аргентини може бути показовим для інших латиноамериканських держав, але навряд чи африканських, вважає доцентка: "Це більше залежить від інвестиційних можливостей ЄС".

ФАКТОР ТРАМПА

Ще одна особливість Мілея – він не приховує, що поділяє погляди експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару та Трампа. Зокрема він хвалив "боротьбу Трампа із соціалізмом" в інтерв’ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, який відомий своєю конспірологією та може стати віцепрезидентом США за Трампа.

Сам Трамп привітав Мілея у фірмовому стилі, написавши: "Make Argentina Great Again".

"Я б не аналізував це як щось антиукраїнське. Це більше дружба правих проти лівих, – каже Сливчук. – Я не думаю, що там стоїть питання Росії".

Головне побоювання Києва – що Трамп повернеться до влади, почне згортати підтримку України та підштовхуватиме до завершення війни на невигідних умовах. Питання – як поведе себе у цьому випадку Мілей.



"Логіка говорить про те, що він буде дивитися, що роблять США в питанні України, – каже Сливчук. – Якщо Штати будуть заставляти нас почати переговори, то, можливо, Мілей теж щось скаже. Але він часто говорить дуже неоднозначні речі, тому може трапитись все, що завгодно".



Не обов’язково Мілей погодиться з Трампом у питанні України, вважає Шевченко: "У цьому питанні дуже багато "якщо". Мілей – здоровий націоналіст і розуміє, що діє в інтересах Аргентини. А солідаризуватися з Трампом на міжнародній арені чи ні – питання вибору".



Мілей може висловити й відмінну від США позицію за сценарію "Трамп-миротворець", підсумовує Сливчук: "Мілей відстоює те, що в Аргентини має бути своя думка. Якщо він цього дотримуватиметься – може бути дуже цікаво. Але краще, щоб Трамп не перемагав".

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