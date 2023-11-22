Дивак із бензопилою. Що дасть Україні новий президент Аргентини

На виборах президента Аргентини переміг крайній правий політик-новачок Хав’єр Мілей. Він має дивакуватий образ, називає себе лібертаріанцем і анархо-капіталістом та носить на мітинги бензопилу.
У зовнішній політиці – підтримує Україну, Ізраїль та орієнтується на США. Але також привітно ставиться до експрезидента США Дональда Трампа.
"Він може бути нашим агентом впливу, м’якою силою в регіоні", – каже LIGA.net Наталія Шевченко, директорка програми Латинської Америки та Карибського басейну в Українській призмі та доцентка КНУ.
Хто такий Хав’єр Мілей, чого від його каденції чекати Україні та як зіграє фактор Трампа – розбиралась LIGA.net.
ЕКОНОМІСТ В ЯСКРАВОМУ ОБРАЗІ. ХТО ТАКИЙ МІЛЕЙ
Мілей має яскравий образ та схожий на рок-музиканта. Ще в дитинстві отримав прізвисько Безумця (El Loco) та мріяв грати у футбол, але після гіперінфляції 1989 року вирішив присвятити себе економіці.
Він понад 20 років викладав економіку та працював у фінансових компаніях. А славу здобув як економічний коментатор на телебаченні, який різко та часом нецензурно критикує владу і своїх опонентів.
"Він зробив економічні знання доступними для ширших верств через участь у телешоу. На пальцях пояснював, як це працює, у чому проблеми Аргентини. Це зробило його популярним… Хто сказав, що сучасний політик не має бути яскравим?" – каже Шевченко.
У політику Мілей прийшов у 2021 році – став депутатом парламенту. Під час президентської кампанії-2023 обіцяв шокові економічні реформи та робив гучні заяви: розпустити Центробанк, замінити песо американським доларом, дозволити обіг зброї та торгівлю органами, заборонити аборти.
Мілей лібертаріанець та виступає за скорочення ролі держави в економіці. Називав себе також анархо-капіталістом, а державу – злочинною організацією, яка фінансує себе за рахунок податків.
Символ його президентської кампанії – бензопила. З нею Мілей обіцяв різати надмірні державні видатки лівого уряду, скоротити кількість міністерств із 18 до 10 та навіть трощив макет Центробанку.
Chainsaw Man Javier Milei is Argentina's new president. pic.twitter.com/dxzLutatzt— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 19, 2023
Мілей переміг на тлі скрутного соціально-економічного становища Аргентини після 20 років практично безперервного правління лівих сил. Інфляція сягає 140%, офіційний та чорний курс валют відрізняються майже втричі, 30-40% населення живуть бідно.
Його основним опонентом був пероніст/кіршнеріст Серхіо Масса. Відверто слабкий кандидат, каже LIGA.net Олександр Сливчук, координатор програми співпраці з Іспанією та Латинською Америкою у Центрі трансантлатичного діалогу.
"Масса був міністром економіки… За такої інфляції люди не вірили його обіцянкам все виправити", – пояснює він.
Мілей переміг із результатом 55% та яскраво відсвяткував перемогу. У західних медіа результати назвали голосуванням відчаю.
Argentina presidential election: Javier Milei wins— World of Statistics (@stats_feed) November 20, 2023
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Радикальні заяви Мілея стали дзеркалом для Аргентини, вважає Шевченко. А основним електоратом – молодь до 24 і 25-39 років, яка не має соціальних ліфтів та бачить в інтернеті, як живуть в інших країнах.
Мілей ще не здобув багатьох прихильників у парламенті, але має потужний електоральний ресурс, додає вона.
"Ті, хто його підтримують, готові крокнути в невідомість, – пояснює Шевченко. – Це багато говорить про стан аргентинського суспільства".
ЩО МІЛЕЙ МОЖЕ ДАТИ УКРАЇНІ
Мілей підтримував Україну з перших днів великої війни. У лютому 2022 року він прийшов з українським прапором до парламенту Аргентини та носив український значок на піджаку.
Ті, хто відстоюють свободу, не можуть примиритися з вторгненням Росії, пояснював Мілей. Він також вважав слабкою позицію уряду Аргентини та називав його "співучасником найгірших диктатур".
Напередодні виборів Мілей назвав Володимира Путіна автократом та пообіцяв зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у перші ж місяці свого правління. Зеленський привітав Мілея з перемогою та подякував йому за чітку позицію на підтримку України.
"Я був одним із перших.., хто засудив вторгнення в Україну. Насправді посольство України позичило мені прапор, щоб я міг піти протестувати. І я це робив активно", – розповідав Мілей у вересні 2023-го The Economist.
У перші місяці правління Мілея навряд чи відносини з Україною матимуть багато наповнення, вважає Шевченко. У нього багато роботи вдома.
Але якщо реформи Мілея стануть успішними, більше аргентинців можуть прийняти його зовнішньополітичні погляди, щодо України – теж.
Аргентина і до Мілея підтримувала Україну в міжнародних організаціях, а з новим президентом може стати одним із голосів Києва, вважає доцентка. На кшталт чилійського президента Габріеля Борича.
"Борич використовує будь-яку можливість для засудження російської агресії та підтримки – він це говорив на регіональних самітах, іберо-американській зустрічі Іспанії, Португалії, Латинської Америки, саміті ЄС з країнами Латинської Америки та Карибського басейну, в ООН, – пояснює Шевченко. – Мені здається, Мілей буде діяти в подібному ракурсі".
Коли Мілея питали, чи буде він надавати допомогу в озброєнні України, то він сказав, що Аргентина чим зможе – тим допоможе, каже Сливчук: "Але аргентинського озброєння небагато. 90% бюджету армії – це зарплата".
На треку зброї цікавими для України можуть бути два російські транспортні гелікоптери Мі-17, які Аргентина використовує для антарктичних операцій. У вересні Defense News писав, що Аргентина не може їх обслуговувати на тлі санкцій проти Росії та хоче замінити на американські CH-46. Аналітики української Defense Eхpress вважають цілком можливим, що в обмін на знижку чи приємні умови російські Мі-17 можуть транзитом через США опинитися в Україні.
"Це цілком ймовірно, – пояснює Сливчук. – Бо Мілей – це прозахідний кандидат. Це без сумнівів".
Також є перспектива на треку Ірану, каже аналітик. Іранські проксі стояли за терактами в Буенос-Айресі у 1992 та 1994 роках проти ізраїльського посольства та ізраїльської культурної організації: "І в Аргентини з Іраном досі йде судовий процес. Вони досі мають дуже холодні відносини. В цьому питанні Україна може шукати співпрацю".
Інше питання – чи приєднається Аргентина до санкцій проти Росії. Від прямої відповіді Мілей ухилявся, каже Сливчук: "Аргентина – в страшній кризі, вводити санкції для них невигідно. Вони це не будуть робити".
Не варто чекати розриву торгівельних контактів Аргентини і Росії, додає Шевченко: "Бо це справа приватного бізнесу, а він до неоліберальних реформ і послаблення контролю держави апелює".
ПРОТИ АВТОРИТАРИСТІВ І СОЦІАЛІСТІВ
Мілей обіцяє боротися з авторитаристами, соціалістами, комуністами, не мати партнерства з Китаєм та лівими урядами. Зокрема – з Бразилією на чолі з президентом Лулою да Сілвою, якого Мілей називав комуністом.
Але новий президент Аргентини розводить політичні та економічні треки.
"Якщо аргентинський бізнес хоче торгувати з Бразилією, то держава не втручатиметься. Так Мілей це пояснює, – каже Сливчук. – Та саме з Китаєм та Росією. Економіка працює з ким хоче, але політики – на Захід".
Його радниця з міжнародних справ та головна кандидатка на посаду голови міністерства закордонних справ Діана Мондіно пообіцяла, що Аргентина не прийме запрошення вступити до блоку BRICS із 1 січня 2024-го. Принаймні поки вона не бачить, які це дасть переваги.
Якби пероністи залишились у владі, то очевидно Аргентина вступила б у BRICS, каже Сливчук. Перемога Мілея не дасть блоку посилення.
Головними партнерами Мілей називає Сполучені Штати та Ізраїль. І планує здійснити перші візити у ці країни. Особливо активно під час президентської кампанії Мілей підтримував Ізраїль.
Зміцнення зв’язків із Заходом може стати прикладом для інших держав Глобального Півдня – але тільки у разі успіху Мілея.
"Якщо його шоковий план спрацює, і Аргентина зможе хоча б зупинити інфляцію, то це буде прикладом для інших держав, що ліва політика, співпраця з Китаєм і Росією – не варіант", – каже Сливчук.
Мілей не є першопрохідцем у регіоні у зближенні із Заходом, нагадує Шевченко. Зараз багато уваги регіону приділяє Євросоюз – є турне європейських політиків Європою, інвестиції в Уругвай та Чилі.
"Мілей не буде першим на цьому шляху, але може здобути вигоди для Аргентини, як це вже мають чилійці та уругвайці", – каже вона.
У разі успіху Мілея приклад Аргентини може бути показовим для інших латиноамериканських держав, але навряд чи африканських, вважає доцентка: "Це більше залежить від інвестиційних можливостей ЄС".
ФАКТОР ТРАМПА
Ще одна особливість Мілея – він не приховує, що поділяє погляди експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару та Трампа. Зокрема він хвалив "боротьбу Трампа із соціалізмом" в інтерв’ю ексведучому Fox News Такеру Карлсону, який відомий своєю конспірологією та може стати віцепрезидентом США за Трампа.
Сам Трамп привітав Мілея у фірмовому стилі, написавши: "Make Argentina Great Again".
"Я б не аналізував це як щось антиукраїнське. Це більше дружба правих проти лівих, – каже Сливчук. – Я не думаю, що там стоїть питання Росії".
Головне побоювання Києва – що Трамп повернеться до влади, почне згортати підтримку України та підштовхуватиме до завершення війни на невигідних умовах. Питання – як поведе себе у цьому випадку Мілей.
"Логіка говорить про те, що він буде дивитися, що роблять США в питанні України, – каже Сливчук. – Якщо Штати будуть заставляти нас почати переговори, то, можливо, Мілей теж щось скаже. Але він часто говорить дуже неоднозначні речі, тому може трапитись все, що завгодно".
Не обов’язково Мілей погодиться з Трампом у питанні України, вважає Шевченко: "У цьому питанні дуже багато "якщо". Мілей – здоровий націоналіст і розуміє, що діє в інтересах Аргентини. А солідаризуватися з Трампом на міжнародній арені чи ні – питання вибору".
Мілей може висловити й відмінну від США позицію за сценарію "Трамп-миротворець", підсумовує Сливчук: "Мілей відстоює те, що в Аргентини має бути своя думка. Якщо він цього дотримуватиметься – може бути дуже цікаво. Але краще, щоб Трамп не перемагав".
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