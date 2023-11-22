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Разбор | Чудак с бензопилой. Что даст Украине новый президент Аргентины

Цей матеріал також доступний українською
Чудак с бензопилой. Что даст Украине новый президент Аргентины - Фото
Хавьер Милей (фото – JUAN IGNACIO RONCORONI/EPA)
22.11.2023, 11:00

Новый президент Аргентины Хавьер Милей победил на радикальных лозунгах. Он поддерживает и Украину, и Трампа

На выборах президента Аргентины победил крайний правый политик-новичок Хавьер Милей. У него странноватый образ, называет себя либертарианцем и анархо-капиталистом и носит на митинги бензопилу.

Во внешней политике поддерживает Украину, Израиль и ориентируется на США. Но также приветливо относится к экс-президенту США Дональду Трампу.

"Он может быть нашим агентом влияния, мягкой силой в регионе", – говорит LIGA.net Наталья Шевченко, директор программы Латинской Америки и Карибского бассейна в Украинской призме и доцент КНУ.

Кто такой Хавьер Милей, чего от его каденции ждать Украине и как сыграет фактор Трампа – разбиралась LIGA.net.

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ЭКОНОМИСТ В ЯРКОМ ОБРАЗЕ. КТО ТАКОЙ МИЛЕЙ

Милей имеет яркий образ и похож на рок-музыканта. Еще в детстве получил прозвище Безумца (El Loco) и мечтал играть в футбол, но после гиперинфляции 1989 года решил посвятить себя экономике.

Он более 20 лет преподавал экономику и работал в финансовых компаниях. А славу снискал как экономический комментатор на телевидении, который резко и порой нецензурно критикует власть и своих оппонентов.

"Он сделал экономические знания доступными для более широких слоев через участие в телешоу. На пальцах объяснял, как это работает, в чем проблемы Аргентины. Это сделало его популярным… Кто сказал, что современный политик не должен быть ярким?" – говорит Шевченко.

Чудак с бензопилой. Что даст Украине новый президент Аргентины

В политику Милей пришел в 2021 году – стал депутатом парламента. Во время президентской кампании-2023 обещал шоковые экономические реформы и громкие заявления: распустить Центробанк, заменить песо американским долларом, разрешить оборот оружия и торговлю органами, запретить аборты.

Милей либертарианец и выступает за сокращение роли государства в экономике. Называл себя также анархо-капиталистом, а государство – преступной организацией, финансирующей себя за счет налогов.

Символ его президентской кампании – бензопила. С ней Милей обещал резать чрезмерные государственные расходы левого правительства, сократить количество министерств с 18 до 10 и даже крушил макет Центробанка.

Милей победил на фоне плохого социально-экономического положения Аргентины после 20 лет практически непрерывного правления левых сил. Инфляция составляет 140%, официальный и черный курс валют отличаются почти в три раза, 30-40% населения живут бедно.

Его основным оппонентом был перонист/киршнерист Серхио Масса. Откровенно слабый кандидат, говорит LIGA.net Александр Сливчук, координатор программы сотрудничества с Испанией и Латинской Америкой в Центре трансантлатического диалога.

"Масса был министром экономики… При такой инфляции люди не верили его обещаниям все исправить", – объясняет он.

СПРАВКА. Перонизм – аргентинское левое политическое течение, предусматривающее значительную роль государства в управлении экономикой и перераспределении благ. Названо в честь Хуана Доминго Перона, лидера Аргентины в 1946-1955 и 1973-1974.

Киршнеризм – современная версия перонизма, носит фамилию супругов Киршнеров, управлявших страной в начале ХХІ в.

Милей победил с результатом 55% и отпраздновал победу. В западных медиа результаты назвали голосованием отчаяния.

Радикальные заявления Милея стали зеркалом для Аргентины, считает Шевченко. А основным электоратом – молодежь до 24 и 25-39 лет, которая не имеет социальных лифтов и видит в интернете, как живут в других странах.

Милей еще не завоевал многих сторонников в парламенте, но имеет мощный электоральный ресурс, добавляет она.

"Те, кто его поддерживают, готовы шагнуть в неизвестность, – объясняет Шевченко. – Это многое говорит о состоянии аргентинского общества".

ЧТО МИЛЕЙ МОЖЕТ ДАТЬ УКРАИНЕ

Милей поддерживал Украину с первых дней большой войны. В феврале 2022 года он пришел с украинским флагом в парламент Аргентины и носил украинский значок на пиджаке.

Те, кто отстаивает свободу, не могут примириться с вторжением России, объяснял Милей. Он также считал слабой позицию правительства Аргентины и называл его "соучастником худших диктатур".

В преддверии выборов Милей назвал Владимира Путина автократом и пообещал встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в первые месяцы своего правления. Зеленский поздравил Милея с победой и поблагодарил его за четкую позицию в поддержку Украины.

"Я был одним из первых.., кто осудил вторжение в Украину. На самом деле посольство Украины одолжило мне флаг, чтобы я мог пойти протестовать. И я это делал активно", – рассказывал Милей в сентябре 2023-го The Economist.

Чудак с бензопилой. Что даст Украине новый президент Аргентины

В первые месяцы правления Милея вряд ли отношения с Украиной будут иметь много наполнения, считает Шевченко. У него много работы дома.

Но если реформы Милея станут успешными, больше аргентинцев могут принять его внешнеполитические взгляды, в отношении Украины – тоже.

"То есть Милей может стать нашим своеобразным агентом влияния, мягкой силой в этом регионе", – говорит Шевченко.

Аргентина и до Милея поддерживала Украину в международных организациях, а с новым президентом может стать одним из голосов Киева, считает доцент. Вроде чилийского президента Габриэля Борича.

"Борич использует любую возможность для осуждения российской агрессии и поддержки – он это говорил на региональных саммитах, иберо-американской встрече Испании, Португалии, Латинской Америки, саммите ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, в ООН, – объясняет Шевченко. – Мне кажется, Милей будет действовать в подобном ракурсе".

Когда Милея спрашивали, будет ли он оказывать помощь в вооружении Украины, он сказал, что Аргентина чем сможет – тем поможет, говорит Сливчук: "Но аргентинского вооружения немного. 90% бюджета армии – это зарплата".

На треке оружия интересными для Украины могут быть два российских транспортных вертолета Ми-17, которые Аргентина использует для антарктических операций. В сентябре Defense News писал, что Аргентина не может их обслуживать на фоне санкций против России и хочет заменить американскими CH-46. Аналитики украинской Defense Eхpress считают вполне возможным, что в обмен на скидку или приятные условия российские Ми-17 могут транзитом через США оказаться в Украине.

"Это вполне вероятно, – объясняет Сливчук. – Потому что Милей – это прозападный кандидат. Это без сомнений".

Также есть перспектива на треке Ирана, говорит аналитик. Иранские прокси стояли за терактами в Буэнос-Айресе в 1992 и 1994 годах против израильского посольства и израильской культурной организации: "И у Аргентины с Ираном до сих пор идет судебный процесс. У них до сих пор очень холодные отношения. В этом вопросе Украина может искать сотрудничество".

Другой вопрос – присоединится ли Аргентина к санкциям против России. От прямого ответа Милей уклонялся, говорит Сливчук: "Аргентина – в страшном кризисе, вводить для них санкции невыгодно. Они это не будут делать".

Не стоит ожидать разрыва торговых контактов Аргентины и России, добавляет Шевченко: "Ибо это дело частного бизнеса, а он к неолиберальным реформам и ослаблению контроля государства апеллирует".

ПРОТИВ АВТОРИТАРИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ

Милей обещает бороться с авторитаристами, социалистами, коммунистами, не иметь партнерства с Китаем и левыми правительствами. Среди них – с Бразилией во главе с президентом Лулой да Силвой, которого Милей называл коммунистом.

"Он официально говорил, что не будет сотрудничать с автократиями политически, – объясняет Сливчук. – Как президент не будет встречаться с Путиным, с Си Цзиньпинем. Возможно, даже с Лулой".

Но новый президент Аргентины разводит политические и экономические треки.

"Если аргентинский бизнес хочет торговать с Бразилией, то государство не будет вмешиваться. Так Милей это объясняет, – говорит Сливчук. – И именно с Китаем и Россией. Экономика работает с кем хочет, но политики – на Запад".

Его советница по международным делам и главный кандидат на должность главы министерства иностранных дел Диана Мондино пообещала, что Аргентина не примет приглашение вступить в блок BRICS с 1 января 2024-го. По крайней мере пока она не видит, какие это даст преимущества.

Если бы перонисты остались у власти, то, очевидно, Аргентина вступила бы в BRICS, говорит Сливчук. Победа Милея не даст блоку усиления.

СПРАВКА. В BRICS в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе саммит BRICS также пригласил присоединиться к организации Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, Эфиопию и ОАЭ.

Западные аналитики считают BRICS попыткой Китая создать противовес объединению G7, США и Запада в целом.

Главными партнерами Милей называет Соединенные Штаты и Израиль. И планирует осуществить первые визиты в эти страны. Особенно активно во время президентской кампании Милей поддерживал Израиль.

Укрепление связей с Западом может стать примером для других государств Глобального Юга – но только в случае успеха Милея.

"Если его шоковый план сработает, и Аргентина сможет хотя бы остановить инфляцию, то это будет примером для других государств, что левая политика, сотрудничество с Китаем и Россией – не вариант", – говорит Сливчук.

Милей не является первопроходцем в регионе в сближении с Западом, напоминает Шевченко. Сейчас много внимания региону уделяет Евросоюз – есть турне европейских политиков по Южной Америке, инвестиции в Уругвай и Чили.

"Милей не будет первым на этом пути, но может извлечь выгоды для Аргентины, как это уже имеют чилийцы и уругвайцы", – говорит она.

В случае успеха Милея пример Аргентины может быть показателен для других латиноамериканских государств, но вряд ли африканских, считает доцент: "Это больше зависит от инвестиционных возможностей ЕС".

ФАКТОР ТРАМПА

Еще одна особенность Милея – он не скрывает, что разделяет взгляды экс-президента Бразилии Жаира Болсонару и Трампа. В частности, он хвалил "борьбу Трампа с социализмом" в интервью эксведущему Fox News Такеру Карлсону, который известен своей конспирологией и может стать вице-президентом США при Трампе.

Сам Трамп поздравил Милея в фирменном стиле, написав: "Make Argentina Great Again".

"Я бы не анализировал это как нечто антиукраинское. Это больше дружба правых против левых, – говорит Сливчук. – Я не думаю, что там стоит вопрос России".

Главное опасение Киева – что Трамп вернется к власти, начнет сворачивать поддержку Украины и будет подталкивать к завершению войны на невыгодных условиях. Вопрос – как поведет себя в этом случае Милей.

"Логика говорит, что он будет смотреть, что делают США в вопросе Украины, – говорит Сливчук. – Если Штаты будут заставлять нас начать переговоры, то, возможно, Милей тоже что-нибудь скажет. Но он часто говорит очень неоднозначные вещи, поэтому может случиться все, что угодно".

Не обязательно Милей согласится с Трампом в вопросе Украины, считает Шевченко: "В этом вопросе очень много "если". Милей – здоровый националист и понимает, что действует в интересах Аргентины. А солидаризироваться с Трампом на международной арене или нет – вопрос выбора".

Милей может высказать и отличающуюся от США позицию в случае сценария "Трамп-миротворец", подытоживает Сливчук: "Милей отстаивает то, что у Аргентины должно быть свое мнение. Если он этого будет придерживаться – может быть очень интересно. Но лучше, чтобы Трамп не побеждал" .

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Марк Сировой

Корреспондент LIGA.net
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