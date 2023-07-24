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ФОТО | Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

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Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу - Фото
Лісові пожежі у Греції (Фото: EPA/KOSTAS TSIRONIS)
24.07.2023, 19:58

Через аномальну спеку 17 липня у Греції спалахнули масштабні лісові пожежі.

Тиждень тому температура у Греції сягнула вище 40 градусів. Така рекордна спека спричинила масові лісові пожежі по всій країні.

Протипожежна операція зосереджена на тому, щоб запобігти подальшому поширенню вогню, оскільки сильний вітер спричиняє постійне поширення пожеж. Поліція островів Додеканес повідомила, що з міркувань безпеки евакуювали мешканців та туристів сусідніх міст. Туроператори додатково замовили чартерні рейси для посадки на Родос без пасажирів, щоб забрати туристів.

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Станом на 24 липня на острові Родос спалахнули нові потужні пожежі, які змусили тікати з острова 19 000 осіб, зазначають The Guardian.  Близько 2500 людей евакуювали з острова Корфу та доправили у безпечне місце.

Протягом ночі пожежники та волонтери намагалися приборкати масові пожежі на островах Родос, Корфу, Егіо, Каристос та Ілікі.

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Жителька міста Лутракі показує свій повністю згорілий будинок. Пожежа, яка вперше спалахнула 17 липня в Каллітеї, згодом поширилася на інші райони. Станом на 20 липня згоріло понад 1500 гектарів, з яких половина – ліси. Заступник місцевого губернатора зазначає, що більше як 40 будинків згоріли вщент.

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу

Аномальна спека у Греції: евакуація тисячі туристів з острова Родос та нові пожежі на Корфу
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