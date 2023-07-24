Аномальная жара в Греции: эвакуация тысяч туристов с острова Родос и новые пожары на Корфу

Неделю тому назад температура в Греции достигла выше 40 градусов. Такая рекордная жара повлекла за собой массовые лесные пожары по всей стране.

Противопожарная операция сосредоточена на том, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, поскольку сильный ветер влечет за собой постоянное распространение пожаров. Полиция островов Додеканес сообщила, что из соображений безопасности эвакуировали жителей и туристов соседних городов. Туроператоры дополнительно заказали чартерные рейсы для посадки на Родос без пассажиров, чтобы забрать туристов.

По состоянию на 24 июля на острове Родос вспыхнули новые мощные пожары, заставившие бежать с острова 19 000 человек, отмечают The Guardian. Около 2500 человек были эвакуированы с острова Корфу и доставлены в безопасное место.

В течение ночи пожарные и волонтеры пытались обуздать массовые пожары на островах Родос, Корфу, Эйон, Каристос и Илики.

Жительница города Лутраки показывает свой полностью сгоревший дом. Пожар, впервые вспыхнувший 17 июля в Калитее, впоследствии распространился на другие районы. По состоянию на 20 июля сгорело более 1500 гектаров, из которых половина – леса. Заступник местного губернатора отмечает, что свыше 40 домов сгорели полностью.

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