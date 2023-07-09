Щонеділі ми публікуємо переказ 10 кращих текстів з усіх куточків планети. Українською мовою.



Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами. Тепер ми разом з журналістом Дмитром Бєлобровим спеціально для вас доберемо і відфільтруємо тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо вам, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.



У новому випуску:

Під сонцем ФСБ. Як Бразилія перетворилася на хаб російських шпигунів, яких "розсилають" країнами Заходу (The Wall Street Journal)

"Голосовухи" та революція сільського господарства. Як WhatsApp несподівано допоміг розвитку фермерства в Сенегалі? (Rest of the World)

Ефект Мелоні. Після років коливань європейські виборці повертаються "праворуч". Це остаточно змінить ЄС (Politico)

Підводні скарби = розширення імперії. Нова примха Китаю: знаходити на дні океанів залишки своїх кораблів і таким чином доводити, що це "споконвіку китайські землі" (The Economist)

Кінець позитивної дискримінації. Верховний суд США скасував норму, яка діяла понад пів століття. Що це означає для країни? (BBC)

Важка доля Лінди Яккаріно. Минув місяць, як Ілон Маск зробив її гендиректоркою Twitter. Через останні події врятувати соцмережу буде ще складніше (Quartz)

Смерть, що розділила Францію. Вбивство поліцейським 17-річного юнака демонструє екстремальну поляризацію країни (CNN)

Повітря — в електрику! Нікола Тесла передбачав це, але тільки зараз, здається, вийшло (The Guardian)

Асистований суїцид. Сумнівна практика перестала бути поза законом у Німеччині з 2020 року. Країна хоче стати піонером цивілізованого підходу (Deutsche Welle)

Повернути призов. Останні 50 років західний світ переходив до контрактних армій. Зараз система опинилася в кризі (The Atlantic)