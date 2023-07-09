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Історії | Хаб російських шпигунів, підводні скарби Китаю та ефект Мелоні. Найкращі історії світу

Этот материал также доступен на русском
Хаб російських шпигунів, підводні скарби Китаю та ефект Мелоні. Найкращі історії світу - Фото
Найкращі історії світу (колаж – LIGA.net)
09.07.2023, 20:40

LIGA.net запустила сервіс для передплатників: переказ найкращих історій планети за тиждень

Щонеділі ми публікуємо переказ 10 кращих текстів з усіх куточків планети. Українською мовою.

Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами. Тепер ми разом з журналістом Дмитром Бєлобровим спеціально для вас доберемо і відфільтруємо тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо вам, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі.

У новому випуску:

  • Під сонцем ФСБ. Як Бразилія перетворилася на хаб російських шпигунів, яких "розсилають" країнами Заходу (The Wall Street Journal)
  • "Голосовухи" та революція сільського господарства. Як WhatsApp несподівано допоміг розвитку фермерства в Сенегалі? (Rest of the World)
  • Ефект Мелоні. Після років коливань європейські виборці повертаються "праворуч". Це остаточно змінить ЄС (Politico)
  • Підводні скарби = розширення імперії. Нова примха Китаю: знаходити на дні океанів залишки своїх кораблів і таким чином доводити, що це "споконвіку китайські землі" (The Economist)
  • Кінець позитивної дискримінації. Верховний суд США скасував норму, яка діяла понад пів століття. Що це означає для країни? (BBC)
  • Важка доля Лінди Яккаріно. Минув місяць, як Ілон Маск зробив її гендиректоркою Twitter. Через останні події врятувати соцмережу буде ще складніше (Quartz)
  • Смерть, що розділила Францію. Вбивство поліцейським 17-річного юнака демонструє екстремальну поляризацію країни (CNN)
  • Повітря — в електрику! Нікола Тесла передбачав це, але тільки зараз, здається, вийшло (The Guardian)
  • Асистований суїцид. Сумнівна практика перестала бути поза законом у Німеччині з 2020 року. Країна хоче стати піонером цивілізованого підходу (Deutsche Welle)
  • Повернути призов. Останні 50 років західний світ переходив до контрактних армій. Зараз система опинилася в кризі (The Atlantic)

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Найкращі історії світу
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