Еженедельно мы публикуем изложение 10 лучших текстов со всех уголков планеты. На украинском языке.



Вам больше не нужно читать десятки мировых медиа на разных языках. Теперь мы вместе с журналистом Дмитрием Белобровым специально для вас подберем и отфильтруем только самые интересные и важные тексты со всего земного шара. И расскажем вам, о чем пишут лучшие медиа, в краткой версии по воскресеньям.



В новом выпуске:

Под солнцем ФСБ. Как Бразилия превратилась в хаб российских шпионов, "рассылаемых" странами Запада (The Wall Street Journal)

"Голосовуха" и революция сельского хозяйства. Как WhatsApp неожиданно помог развитию фермерства в Сенегале? (Rest of the World)

Эффект Мэлони. После лет колебаний европейские избиратели поворачиваются "направо". Это окончательно изменит ЕС (Politico)

Подводные сокровища = расширение империи. Новая причуда Китая: находить на дне океанов остатки своих кораблей и таким образом доказывать, что это "испокон веков китайские земли" (The Economist)

Конец положительной дискриминации. Верховный суд США отменил норму, действовавшую более полувека. Что это значит для страны? (BBC)

Трудная судьба Линды Яккарино. Прошел месяц, как Илон Маск сделал ее гендиректором Twitter. Из-за последних событий спасти соцсеть будет еще сложнее (Quartz)

Смерть, разделившая Францию. Убийство полицейским 17-летнего юноши демонстрирует экстремальную поляризацию страны (CNN)

Воздух – в электричество! Никола Тесла предполагал это, но только сейчас, кажется, получилось (The Guardian)

Ассистированный суицид. Сомнительная практика перестала быть вне закона в Германии с 2020 года. Страна хочет стать пионером цивилизованного подхода (Deutsche Welle)

Вернуть призыв. Последние 50 лет западный мир переходил в контрактные армии. Сейчас система оказалась в кризисе (The Atlantic)