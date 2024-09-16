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У новому випуску:

- Попередження на $5 млрд. Воррен Баффет розпродав акцій на мільярди доларів. Аналітики очікують кризу (The Motley Fool)

- Таємна кампанія 2.0. Росія шукає підходи до консервативних американських блогерів, щоб вплинути на президентські вибори. Так, знову (The New York Times)

- Похорон з почестями. Вбивство торговця людьми показало прозору межу між бойовиками та корумпованою владою в Лівії (The Times)

- Об’єкт "Укриття" по-японськи. Японія починає розбирати залишки розплавленого ядерного палива на АЕС "Фукусіма". Роботи триватимуть 30-40 років (Associated Press)

- Рейган не виграв холодну війну? Як міф про розпад Радянського Союзу вводить республіканців в оману щодо Китаю (Foreign Affairs)

- Трагедія Ліз. Найнещасливіша прем’єр-міністерка Сполученого Королівства намагається відновити свою репутацію (Politico)

- Зелена пустеля. Голландський інженер планує повернути життя до пустельного Синайського півострова (The Economist)

- Криптосауни та лазні. Як біткоїни допомагають нагрівати воду в громадських купальнях (Time)

- Улюблений лиходій. Як Джеймс Ерл Джонс став голосом Дарта Вейдера – назавжди (The Telegraph)

- Льодовикова романтика. Один день у круїзі… Антарктидою! (Yahoo! Life).