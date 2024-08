Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

У новому випуску:

- Складна дилема. Чи розглядають США можливість ліквідації Путіна (Foreign Policy)



- Моя спроба №2. Камала Гарріс провалилася у 2020 році. Як їй не повторити невдачі того балотування в президенти США (Politico)



- Час відпочивати. Після виходу Байдена з перегонів у США інші літні глави держав привернули до себе більше уваги (The New York Times)



- Нафто, прощавай! Через поступову відмову Заходу від викопного палива НПЗ закриватимуться по всій Європі (The Telegraph)



- Натяк на нового Кіма. Північнокорейські чиновники намагаються знайти ліки для диктатора Кім Чен Ина – розвідка (Politico)



- Україна розбрату. Як через різні погляди на дії Росії полаялися Угорщина та Польща (Associated Press)



- Штучні думки. Незабаром вийде GPT-5 від OpenAI. Ось чого, на думку користувачів та розробників, варто очікувати (Business Insider)



- Революційні чорно-білі смужки. 50 років штрихкоду – винаходу, що спричинив революцію у світовій торгівлі (The Conversation)



- Звідки гроші на ХАМАС? Статки Ісмаїла Ханії у 2024 році: скільки грошей він мав та як їх заробив (ComingSoon)



- Життя в кислоті. Відкриття можливих ознак життя в хмарах Венери викликало суперечки. Тепер у вчених більше доказів (CNN).