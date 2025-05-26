(Не) гострий розум Байдена, Ребрендинг Jaguar, Прокляття президентів Перу. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- За собою в прірву. Як стан Джо Байдена потягнув за собою вниз всю Демократичну партію США (The Economist)
- Проклята посада. Таємна ринопластика, годинники та інші причини, через які у Перу за 10 років змінилося п’ять президентів (CNN)
- Заробити на гарматах. Як переозброєння може прискорити зростання економік Європи (Politico)
- Кривава лихоманка. Як зупинити нелегальний видобуток та обіг золота, яке фінансує війни, диктатури й мафію (Foreign Affairs)
- Рідкісноземельне розширення. Список країн, що розбудовують інфраструктуру видобутку й перероблення рідкісноземельних мінералів, зростає (The Wall Street Journal)
- Подзвін по вишах. Розвиток ШІ-систем призведе до вимирання сучасних університетів (The Telegraph)
- Мінеральний скандал. Компанія Perrier у центрі уваги через використання хімікатів для очищення мінеральної води. Це покривалося урядом — звіт (The Guardian)
- Бренд, що не зміг. Чого може навчити невдалий ребрендинг Jaguar (Creative Boom)
- Термінал для безпритульних. Іспанські аеропорти потерпають від навали безхатьків (Daily Mail)
- Вперед у минуле! Або ж як подорожувати, "забувши" телефон удома (The New York Times).