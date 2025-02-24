Опонент Трампа, TESLA проти Маска, папа римський каже "Прощавайте". Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Неочікуваний опонент. Колишній віцепрезидент Майк Пенс чи не єдиний топреспубліканець, який відверто критикує Трампа (Associated Press)
- Знову в милість. Що стоїть за поновленням "дружби" Сі Цзіньпіна з китайськими мільярдерами (The Economist)
- Сам собі ворог. Працівники TESLA побоюються, що "броманс" Ілона Маска з Дональдом Трампом нашкодить компанії (The Washington Post)
- Папа каже "Прощавай". Відчуваючи наближення кінця, 88-річний Франциск укріплює свій спадок (Politico)
- "Зараз краще, ніж було". Сирія намагається знову відкритися до туристів (CNN)
- Громадянство за гроші. Держава Науру продає свої паспорти для розв’язання екологічних питань (Bloomberg)
- Не Україною єдиною. Сім прикладів переговорів і конференцій, де доля країн і народів вирішувалася без їхньої участі (The Conversation)
- "Дісней" недоступний. Американський середній клас не може дозволити відпочинок у найвідомішому парку розваг у світі (GoBankingRates)
- Зумери з маленької літери. Чому покоління 20-річних відмовляється від великих літер у переписках (The Guardian)
- Секрет хорошої вечірки. Як організувати посиденьки, що сподобаються всім, – поради від 93-річної бабусі (VOX).