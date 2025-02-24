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У новому випуску:

- Неочікуваний опонент. Колишній віцепрезидент Майк Пенс чи не єдиний топреспубліканець, який відверто критикує Трампа (Associated Press)

- Знову в милість. Що стоїть за поновленням "дружби" Сі Цзіньпіна з китайськими мільярдерами (The Economist)

- Сам собі ворог. Працівники TESLA побоюються, що "броманс" Ілона Маска з Дональдом Трампом нашкодить компанії (The Washington Post)

- Папа каже "Прощавай". Відчуваючи наближення кінця, 88-річний Франциск укріплює свій спадок (Politico)

- "Зараз краще, ніж було". Сирія намагається знову відкритися до туристів (CNN)

- Громадянство за гроші. Держава Науру продає свої паспорти для розв’язання екологічних питань (Bloomberg)

- Не Україною єдиною. Сім прикладів переговорів і конференцій, де доля країн і народів вирішувалася без їхньої участі (The Conversation)

- "Дісней" недоступний. Американський середній клас не може дозволити відпочинок у найвідомішому парку розваг у світі (GoBankingRates)



- Зумери з маленької літери. Чому покоління 20-річних відмовляється від великих літер у переписках (The Guardian)

- Секрет хорошої вечірки. Як організувати посиденьки, що сподобаються всім, – поради від 93-річної бабусі (VOX).