Група євродепутатів закликала Єврокомісію обмежити участь Угорщини у Шенгенській угоді. Це відповідь на рішення Будапешта видавати візи росіянам і білорусам.

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Дії Угорщини – ляпас, на який ЄС має відповісти, каже у коментарі LIGA.net один із ініціаторів листа, литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс.

Процедурно обмежити участь Угорщини в Шенгені складно – потребує одностайності. Проте інші країни ЄС можуть не визнавати віз, виданих росіянам і білорусам. Або відновити контроль на кордонах, що підриває базові свободи ЄС, каже LIGA.net керівник євроінтеграційного напрямку центру EasyBusiness Іван Нагорняк.

LIGA.net збирала факти про черговий скандал навколо Будапешту.

Угорщина випробовує терпіння

67 євродепутатів написали листа главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн – де поставили під питання подальше членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта 9 липня пом’якшити візовий режим для росіян і білорусів.

Члени Шенгенської угоди повинні відповідати набору шенгенських правил, пояснює LIGA.net Петрас Ауштрявічюс. Наприклад, щодо контролю на кордоні, видачі віз, співпраці між силами поліції та захисту персональних даних.

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"Видача віз – основний критерій. Ця процедура має відповідати політиці ЄС. Зокрема, санкціям, накладеним на треті країни", – каже Ауштрявічюс. Оцінка невідповідності Угорщини починається з висновків Єврокомісії та рішення Ради ЄС, додає він: "Але це має бути одноголосне рішення Ради ЄС – тут головна перешкода".

Зараз оцінюються дії Угорщини Єврокомісією, відповідно до запиту Європарламенту. Єврокомісари мають дати висновок, розповідає Нагорняк.

Юридичні служби Єврокомісії мають визначити, наскільки правочинною є видача Угорщиною віз білорусам і росіянам, каже він. І як вони співвідносяться з обмеженнями, які ЄС ввів з вересня 2022-го у відповідь на агресію Росії.

Орбан і Путін, Москва, 5 липня 2024-го (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

"Прем’єр Віктор Орбан все більше випробовує терпіння ЄС", – пишуть автори листа.

Довідка 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу. 2 липня Орбан приїхав в Київ і зустрівся з президентом 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу. 2 липня Орбан приїхав в Київ і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським , якого закликав розглянути припинення вогню. А вже 5 липня він подався у Москву на зустріч з Путіним, якому пообіцяв продовжити "мирні зусилля" без мандату ЄС. 8 липня у Пекіні Орбан зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном , де заявив, що Китай – "ключова сила" у створенні умов для миру між Україною і Росією. У Вашингтоні на саміті НАТО 11 липня зустрівся з експрезидентом Дональдом Трампом і "обговорив способи досягнення миру".

Будапешт проводить міграційну програму, що дозволяє працівникам з Білорусі та Росії в’їжджати на угорську територію, працювати в Угорщині, привозити сім’ї, пишуть євродепутати і додають, що рішення Орбана загрожує безпеці країн ЄС.

"Ці заробітчани з угорськими візами зможуть вільно їздити по Шенгенській зоні. Є також ризик, що вони можуть посилити російську шпигунську мережу. Наш обов’язок – захистити європейських громадян, а не відкривати кордони для країн, які вважають нас ворогами", – пишуть євродепутати.

Чи стерпить ЄС ляпас Будапешта

Угорщина дозволила громадянам Росії і Білорусі отримувати дворічні робочі візи, які можна продовжити ще на три роки, за спрощеними правилами. А в підсумку – подавати заявки на постійне проживання і оселення з сім’ями в країні.

Якщо Будапешт відмовиться змінити політику, інші країни Шенгена мають право не визнавати віз, виданих Угорщиною громадянам Росії і Білорусі, пишуть автори листа.

"Рішення Угорщини – ляпас ЄС. Воно зустріло гучну опозицію. Тому 67 євродепутатів написали листа Єврокомісії з проханням негайно вжити дій проти Угорщини", – каже Ауштрявічюс.

Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, раніше скаржилася, що послаблення правил створить"серйозні лазівки для шпигунської діяльності Росії".

Підрив однієї з базових свобод ЄС

"Угорщина в складній ситуації, бо її головування в Раді ЄС стає ще менш ефективним. Будапешт все більш ізольований і нездатний до головування", – каже Ауштрявічюс.

Наразі не розглядається призупинення участі Угорщини в Шенгенській угоді, але є кілька альтернативних варіантів. Перший – інші країни ЄС не прийматимуть документів, які Угорщина даватиме росіянам і білорусам, розповідає Нагорняк.

Серйозний прецедент, бо умови Шенгенської зони передбачають, що держави взаємно визнають візи між собою, каже Нагорняк. Таких обмежень небагато в історії – переважно в ковідний період. У контексті політичних мотивів, вони були у 2016-му щодо біженців, які попадали в ЄС через Грецію – сусіди греків вводили обмеження.

Другий – фізичне обмеження руху всіх, хто пересувається з Угорщини в інші країни Євросоюзу, вважає Нагорняк. Тобто, перевірки на кордонах. Це сильно обмежить вільний рух людей – удар по одній з чотирьох базових свобод ЄС.

Орбан та Сі Цзіньпін, Пекін, 8 липня 2024-го (Фото: EPA-EFE/XINHUA / Li Xueren CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY)

У такому випадку потрапити в Угорщину росіяни і білоруси зможуть лише літаком через треті країни, додає аналітик EasyBusiness. Адже транзит по дорогах чи залізниці означають перевірку документів. Їх в країнах в'їзду можуть "завернути", якщо юридична служба Єврокомісії підтвердить, що угорці порушують санкції.

Велика ймовірність, що угорські документи перестануть визнавати і в США, каже Нагорняк. Зараз між Угорщиною і Штатами діє безвіз.

Угорщина часто діє на межі чи за межею порушення правил і цінностей ЄС. Протягом тривалого часу, крім бюджетного тиску Єврокомісії, не було важелів впливу на Будапешт. Тепер Брюссель може зреагувати жорсткіше на провокацію і відновити контроль на кордоні: "Коли Орбан стріляє собі в ногу, ЄС слід використати шанс".