Группа евродепутатов призвала Еврокомиссию ограничить участие Венгрии в Шенгенском соглашении. Это ответ на решение Будапешта выдавать визы россиянам и белорусам.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Действия Венгрии – пощечина, на которую ЕС должен ответить, говорит в комментарии LIGA.net один из инициаторов письма, литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс.

Процедурно ограничить участие Венгрии в Шенгене сложно – это требует единодушия. Однако другие страны ЕС могут не признавать визы, выданные россиянам и белорусам. Или возобновить контроль на границах, хотя это и подрывает базовые свободы ЕС, говорит LIGA.net руководитель евроинтеграционного направления центра EasyBusiness Иван Нагорняк.

LIGA.net собирала факты об очередном скандале вокруг Будапешта.

Венгрия испытывает терпение

67 евродепутатов написали письмо главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен – где поставили под вопрос дальнейшее членство Венгрии в Шенгенской зоне после решения Будапешта 9 июля смягчить визовый режим для россиян и белорусов.

Члены Шенгенского соглашения должны соответствовать набору шенгенских правил, поясняет LIGA.net Петрас Ауштрявичюс. Например, по контролю на границе, выдаче виз, сотрудничеству между силами полиции и защите персональных данных.

Читайте также Зачем НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе в 100 км от украинской границы

"Выдача виз – основной критерий. Эта процедура должна соответствовать политике ЕС. В частности, санкциям, наложенным на третьи страны", – говорит Ауштрявичюс. Оценка несоответствия Венгрии начинается с выводов Еврокомиссии и решения Совета ЕС, добавляет он: "Но это должно быть единогласное решение Совета ЕС – и здесь главное препятствие".

Сейчас оцениваются действия Венгрии Еврокомиссией в соответствии с запросом Европарламента. Еврокомиссары должны дать заключение, говорит Нагорняк.

Юридические службы Еврокомиссии должны определить, насколько правомочна выдача Венгрией виз белорусам и россиянам, говорит он. И как они соотносятся с ограничениями, которые ЕС ввел с сентября 2022 года в ответ на агрессию России.

Орбан и Путин, Москва, 5 июля 2024 года (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

"Премьер Виктор Орбан все больше испытывает терпение ЕС", – пишут авторы письма.

Справка 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза. 2 июля Орбан приехал в Киев и встретился с президентом 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза. 2 июля Орбан приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским , которого призвал рассмотреть прекращение огня. А уже 5 июля он отправился в Москву на встречу с Путиным, которому пообещал продолжить "мирные усилия" без мандата ЕС. 8 июля в Пекине Орбан встретился с китайским лидером Си Цзиньпином , где заявил, что Китай – "ключевая сила" в создании условий для мира между Украиной и Россией. В Вашингтоне на саммите НАТО 11 июля встретился с экспрезидентом Дональдом Трампом и обсудил способы достижения мира.

Будапешт проводит миграционную программу, позволяющую работникам из Беларуси и России въезжать на венгерскую территорию, работать в Венгрии, привозить семьи, пишут евродепутаты и добавляют, что решение Орбана угрожает безопасности стран ЕС.

"Эти заробитчане с венгерскими визами смогут свободно ездить по Шенгенской зоне. Есть также риск, что они могут усилить российскую шпионскую сеть. Наша обязанность – защитить европейских граждан, а не открывать границы для стран, считающих нас врагами", – пишут евродепутаты.

Стерпит ли ЕС пощечину Будапешта

Венгрия разрешила гражданам России и Беларуси получать двухлетние рабочие визы, которые можно продлить еще на три года, по упрощенным правилам. А в итоге – подавать заявки на постоянное проживание и поселение с семьями в стране.

Если Будапешт откажется изменить политику, другие страны Шенгена имеют право не признавать визы, выданные Венгрией гражданам России и Беларуси, пишут авторы письма.

"Решение Венгрии – пощечина ЕС. Оно встретило громкую оппозицию. Поэтому 67 евродепутатов написали письмо Еврокомиссии с просьбой немедленно принять действия против Венгрии", – говорит Ауштрявичюс.

Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, ранее жаловалась, что ослабление правил создаст "серьезные лазейки для шпионской деятельности России".

Подрыв одной из базовых свобод ЕС

"Венгрия в сложной ситуации, потому что ее председательство в Совете ЕС становится еще менее эффективным. Будапешт все более изолирован и не способен к председательству", – говорит Ауштрявичюс.

Пока не рассматривается приостановка участия Венгрии в Шенгенском соглашении, но есть несколько альтернативных вариантов. Первый – другие страны ЕС перестанут принимать документы, которые Венгрия будет давать россиянам и белорусам, рассказывает Нагорняк.

Серьезный прецедент, потому что условия Шенгенской зоны предполагают, что государства взаимно признают визы между собой, говорит Нагорняк. Таких ограничений немного в истории – преимущественно в ководный период. В контексте политических мотивов, они были в 2016-м по поводу беженцев, которые попадали в ЕС через Грецию – соседи греков вводили ограничения.

Второе – физическое ограничение движения всех, кто едет из Венгрии в другие страны Евросоюза, считает Нагорняк. То есть проверки на границах. Это сильно ограничит свободное движение людей – удар по одной из четырех базовых свобод ЕС.

Орбан и Си Цзиньпин, Пекин, 8 июля 2024-го (Фото: EPA-EFE/XINHUA/Li Xueren CHINA OUT/UK и IRELAND OUT/MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY)

В таком случае попасть в Венгрию россияне и белорусы смогут только самолетом через третьи страны, добавляет аналитик EasyBusiness. Ведь транзит по дорогам или по железной дороге означают проверку документов. Их в странах въезда могут "завернуть", если юридическая служба Еврокомиссии подтвердит, что венгры нарушают санкции.

Большая вероятность того, что венгерские документы перестанут признавать и в США, говорит Нагорняк. Сейчас между Венгрией и Штатами действует безвиз.

Венгрия часто действует на грани или за пределами нарушения правил и ценностей ЕС. В течение длительного времени, кроме бюджетного давления Еврокомиссии, не было рычагов влияния на Будапешт. Теперь Брюссель может среагировать более жестко на провокацию и возобновить контроль на границе: "Когда Орбан стреляет себе в ногу, ЕС следует использовать шанс".