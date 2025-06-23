Після трьох із половиною років активної залученості російські найманці з ПВК Вагнера офіційно вийшли з Малі, заявивши про виконання місії. На зміну "вагнерівцям" приходить підконтрольний Кремлю військовий підрозділ Africa Corps.

За оцінками експертів, 70–80% особового складу Africa Corps – колишні "вагнерівці", але це інша структура, пише Al Jazeera. "Багато хто спочатку вважав, що Africa Corps – це просто Вагнер із новою назвою. Але це окрема організація, тісно підконтрольна Міністерству оборони РФ і військовій розвідці (ГРУ)", – пояснює Джулія Стеньярд із Global Initiative. Цей перехід – спроба Кремля інституціоналізувати свою присутність і водночас уникнути повторення ситуації з автономним і непередбачуваним Вагнером.

У 2023 році у війну в Малі втрутився ще один гравець. Українська розвідка ГУР зізналася, що надала повстанцям-туарегам дані для удару по спільному загону Вагнера та армії Малі біля кордону з Алжиром. Загинули понад 80 найманців і 47 солдатів, зокрема відомий пропагандист із Telegram-каналу "Сіра зона".

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