Дональд Трамп 20 січня, після церемонії інавгурації, вдруге стане президентом США. Це означає, що на світ очікують чотири абсолютно непередбачувані роки.

Якщо перший термін Трампа й виглядав як "збій системи", то зараз – однозначно його тріумф. США доведеться вчитися жити у дуже поляризованій країні, пояснює LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв.

Україні, Європі та навіть Китаю загрожують політичні землетруси. "Усі спроби раціоналізувати дії Трампа показують, що люди не розуміють його намірів", – каже LIGA.net співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

Трамп дійсно може заморозити війну Росії проти України, каже LIGA.net військовий оглядач, полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон. Проте головне – на яких умовах та які інструменти він вибере, щоб натиснути (чи ні) на Володимира Путіна. І чи захоче в ідеалі послабити Росію до неспроможного для війни стану.

LIGA.net розбиралася, чого чекати світу від наступних чотирьох років з Трампом.