Зміст:
  1. Рік на формування позиції. Як Трамп змінить Америку
  2. Обвалити нафту. Чи зупинить Трамп війну в Україні
  3. Роздоріжжя. Як прихід Трампа вплине на Європу
  4. Буде гірше? США та Китай – що далі
  5. Чи приборкає Трамп Близький Схід

Дональд Трамп 20 січня, після церемонії інавгурації, вдруге стане президентом США. Це означає, що на світ очікують чотири абсолютно непередбачувані роки.

Якщо перший термін Трампа й виглядав як "збій системи", то зараз – однозначно його тріумф. США доведеться вчитися жити у дуже поляризованій країні, пояснює LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв.

Україні, Європі та навіть Китаю загрожують політичні землетруси. "Усі спроби раціоналізувати дії Трампа показують, що люди не розуміють його намірів", – каже LIGA.net співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

Трамп дійсно може заморозити війну Росії проти України, каже LIGA.net військовий оглядач, полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон. Проте головне – на яких умовах та які інструменти він вибере, щоб натиснути (чи ні) на Володимира Путіна. І чи захоче в ідеалі послабити Росію до неспроможного для війни стану.

LIGA.net розбиралася, чого чекати світу від наступних чотирьох років з Трампом.

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