Дональд Трамп 20 января, после церемонии инаугурации, во второй раз станет президентом США. Это означает, что мир ожидают четыре совершенно непредсказуемых года.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Если первый срок Трампа и выглядел как "сбой системы", то сейчас – однозначно его триумф. США придется учиться жить в очень поляризованной стране, объясняет LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Украине, Европе и даже Китаю угрожают политические землетрясения. "Все попытки рационализировать действия Трампа показывают, что люди не понимают его намерений", – говорит сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

Трамп действительно может заморозить войну России против Украины, говорит LIGA.net военный обозреватель, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Однако главное – на каких условиях и какие инструменты он выберет, чтобы надавить (или нет) на Владимира Путина. И захочет ли в идеале ослабить Россию до неспособного к войне состояния.

LIGA.net разбиралась, чего ждать миру от следующих четырех лет с Трампом.