Содержание:
  1. Год на формирование позиции. Как Трамп изменит Америку
  2. Обвалить нефть. Остановит ли Трамп войну в Украине
  3. Раздорожье. Как приход Трампа повлияет на Европу
  4. Будет хуже? США и Китай – что дальше
  5. Укротит ли Трамп Ближний Восток

Дональд Трамп 20 января, после церемонии инаугурации, во второй раз станет президентом США. Это означает, что мир ожидают четыре совершенно непредсказуемых года.

Если первый срок Трампа и выглядел как "сбой системы", то сейчас – однозначно его триумф. США придется учиться жить в очень поляризованной стране, объясняет LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

Украине, Европе и даже Китаю угрожают политические землетрясения. "Все попытки рационализировать действия Трампа показывают, что люди не понимают его намерений", – говорит сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

Трамп действительно может заморозить войну России против Украины, говорит LIGA.net военный обозреватель, полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Однако главное – на каких условиях и какие инструменты он выберет, чтобы надавить (или нет) на Владимира Путина. И захочет ли в идеале ослабить Россию до неспособного к войне состояния.

LIGA.net разбиралась, чего ждать миру от следующих четырех лет с Трампом.

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