Новообраний президент США Дональд Трамп практично вибрав команду. CNN аналізує, що майже всі кандидатури – ведучі з консервативних каналів, особливо Fox News, зірки соцмереж, або ж виступали на телебаченні, захищаючи Трампа.

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LIGA.net переповідає коротко, хто є хто у команді телезірок Трампа.

Як Трамп формує уряд шоуменів і телеведучих

Трамп узяв двох зірок консервативного телеканалу Fox News – Шона Даффі на посаду міністра транспорту та Піта Гегсета на пост глави Пентагону.

Піт Гегсет, якого Трамп обрав на посаду міністра оборони в Сенаті (Фото: EPA-EFE/AARON SCHWARTZ)

Міністром охорони здоров’я буде Мегмета Оза – лікар, відомий за шоу про здоров’я тривалістю 13 сезонів. Міністром освіти – Лінда Мак-Мен, спортсменка з реслінгу, яка з чоловіком заснувала компанію спортивних розваг World Wrestling Entertainment.

Обраний Трампом посол в Ізраїль Майк Гакабі шість років був ведучим на Fox News.