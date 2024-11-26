Шоу Трампа. Чому новообраний президент США вибирає собі команду зірок телебачення
Новообраний президент США Дональд Трамп практично вибрав команду. CNN аналізує, що майже всі кандидатури – ведучі з консервативних каналів, особливо Fox News, зірки соцмереж, або ж виступали на телебаченні, захищаючи Трампа.
LIGA.net переповідає коротко, хто є хто у команді телезірок Трампа.
Як Трамп формує уряд шоуменів і телеведучих
Трамп узяв двох зірок консервативного телеканалу Fox News – Шона Даффі на посаду міністра транспорту та Піта Гегсета на пост глави Пентагону.
Міністром охорони здоров’я буде Мегмета Оза – лікар, відомий за шоу про здоров’я тривалістю 13 сезонів. Міністром освіти – Лінда Мак-Мен, спортсменка з реслінгу, яка з чоловіком заснувала компанію спортивних розваг World Wrestling Entertainment.
Обраний Трампом посол в Ізраїль Майк Гакабі шість років був ведучим на Fox News.